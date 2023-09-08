Бывший топ-менеджер криптобиржи FTX признался в махинациях и может заплатить штраф $1,5 млрд

Один из бывших руководителей обанкротившейся криптобиржи FTX Райан Саламе в четверг, 7 сентября, признался в финансовых махинациях и нарушениях при финансировании политиков. В суде бывший содиректор багамского подразделения FTX заявил, что перечислял миллионы долларов пожертвований Республиканской партии США, однако они были оформлены как займы, чтобы избежать раскрытия информации о пожертвованиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid, Reuters Фото: Brendan McDermid, Reuters

Всего господин Саламе перечислил кандидатам от Республиканской партии около $24 млн, став одним из крупнейших индивидуальных спонсоров этой партии, но эти пожертвования не афишировались. В свою очередь, основатель и глава всей FTX Сэм Бэнкман-Фрид открыто совершал пожертвования в пользу конкурента республиканцев — Демократической партии США.

Следователи приводят частную переписку господина Саламе, в которой он говорит, что «если давать деньги какой-либо одной партии, то политики другой партии не будут с вами общаться». Поэтому топ-менеджеры FTX жертвовали средства обеим партиям, и чтобы не навлечь на себя внимание СМИ и общественности, маскировали пожертвования республиканцам под фиктивные займы от подставных компаний. За эти нарушения господину Саламе может грозить тюремный срок до десяти лет

Сообщается, что теперь, после признания вины, Райан Саламе может заключить сделку со следствием. По данным Минюста США, чтобы избежать тюремного срока, он может заплатить $1,5 млрд в виде штрафов и компенсаций.

О том, как власти США начали фундаментальный пересмотр регулирования криптоплатформ,— в публикации «Ъ».

Евгений Хвостик