Минтруд: возврат 7% уплаченного НДФЛ семьям с детьми заработает с 2026 года
Норма о ежегодном возврате 7% налога на доход физлиц для некоторых категорий семей с двумя и более детьми начнет действовать с 1 января 2026 года. Минтруд подготовил соответствующий проект закона «О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей», сообщает ТАСС.
Предполагается, что в состав семьи при определении среднедушевого дохода не будут включать:
- лиц, лишенных родительских прав или ограниченных в них;
- срочников;
- заключенных или арестованных;
- находящихся на принудительном лечении;
- безвестно отсутствующих или объявленных умершими;
- находящихся в розыске;
- находящихся на государственном обеспечении (за исключением детей под опекой);
- детей до 18 лет (в том числе под опекой);
- детей до 23 лет, обучающихся на очном отделении и состоящих при этом в браке.
Нововведения вводят в рамках совершенствования налоговой системы. Ее параметры вчера, 28 мая, представил Минфин. Семьи с двумя и более детьми и среднедушевым доходом ниже 1,5 прожиточного минимума получат налоговый вычет из НДФЛ в размере 7% из 13%. По данным РБК, Минтруд также внес в правительство проект закона о ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей.
Подробнее об изменениях налоговой системы — в публикации «Ъ» «Минфин сыграл сбор».