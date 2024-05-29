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Коммерсантъ FM
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Минтруд: возврат 7% уплаченного НДФЛ семьям с детьми заработает с 2026 года

Норма о ежегодном возврате 7% налога на доход физлиц для некоторых категорий семей с двумя и более детьми начнет действовать с 1 января 2026 года. Минтруд подготовил соответствующий проект закона «О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей», сообщает ТАСС.

Предполагается, что в состав семьи при определении среднедушевого дохода не будут включать:

  • лиц, лишенных родительских прав или ограниченных в них;
  • срочников;
  • заключенных или арестованных;
  • находящихся на принудительном лечении;
  • безвестно отсутствующих или объявленных умершими;
  • находящихся в розыске;
  • находящихся на государственном обеспечении (за исключением детей под опекой);
  • детей до 18 лет (в том числе под опекой);
  • детей до 23 лет, обучающихся на очном отделении и состоящих при этом в браке.

Нововведения вводят в рамках совершенствования налоговой системы. Ее параметры вчера, 28 мая, представил Минфин. Семьи с двумя и более детьми и среднедушевым доходом ниже 1,5 прожиточного минимума получат налоговый вычет из НДФЛ в размере 7% из 13%. По данным РБК, Минтруд также внес в правительство проект закона о ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей.

Подробнее об изменениях налоговой системы — в публикации «Ъ» «Минфин сыграл сбор».

Лаура Кеффер

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