РБК узнал о порядке выплат «налогового кэшбэка» для семей с детьми

Минтруд разработал и внес в правительство проект федерального закона «О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей», пишет РБК со ссылкой на документ. Предполагается, что путем получения «налогового кэшбэка» семьи с детьми с невысоким доходом смогут снизить фактическую ставку НДФЛ с 13% до 6%. Нововведения должны вступить в силу с 2026 года.

В сопроводительных материалах к проекту указано, что он подготовлен в рамках введения прогрессивной шкалы налогообложения. На выплаты ежегодно потребуется 101,1 млрд руб. из федерального бюджета. Право на снижение ставки НДФЛ до 6% будут иметь работающие родители, а также опекуны и попечители с двумя и более детьми в семьях, где среднедушевой доход ниже 1,5-кратного прожиточного минимума, установленного в регионе.

Чтобы родители смогли получить «налоговый кэшбэк», возраст детей не должен превышать 18 лет. Если ребенок получает образование по очной форме обучения,— 23 лет. Получить выплату сможет каждый из родителей, при этом у него не должно быть задолженностей по алиментам.

Оператором предоставления выплаты станет Социальный фонд. Для получения кэшбэка родителям необходимо направить заявление через «Госуслуги» или МФЦ в период с 1 мая до 1 октября каждого года. Выплата будет предоставляться раз в год.

При назначении выплаты Социальный фонд будет рассчитывать среднедушевой месячный доход семьи, исходя из суммы доходов, с которых уплачен налог. Учитывать будут в том числе наличие «движимого и недвижимого имущества». К членам семьи не отнесут лишенных родительских прав, лиц на полном гособеспечении, заключенных, лиц на принудительном лечении по решению суда, несовершеннолетних, а также служащих по призыву, не заключивших контракт.

Вчера, 28 мая, Минфин России представил параметры прогрессивного НДФЛ. Так, ставка при доходах от 2,4 млн до 5 млн руб. в год будет увеличена до 15%, от 5 млн до 20 млн — 18%, от 20 млн до 50 млн — 20%, более 50 млн — 22%. Для граждан с доходом менее 2,4 млн руб. в год (около 200 тыс. руб. в месяц) ставка НДФЛ останется на уровне 13%.

Подробнее об изменениях налоговой системы — в тексте «Ъ» «Минфин сыграл сбор».

Петр Бузлаев