Кремль считает «очевидной» позицию Польши по нанесению ударов ВСУ по РФ

Кремль ознакомился с заявлением замминистра обороны Польши о том, что Варшава не ограничивает Киев в нанесении ударов ее оружием по объектам в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что это было понятно и до заявления.

«Мы видели заявление. Собственно, здесь это было вполне очевидно и до этого заявления, никаких секретов на этот счет не было»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Представитель Кремля не стал отвечать на вопрос об ответной реакции России, отметив, что на этот вопрос ранее отвечал президент Владимир Путин во время визита в Ташкент. Глава государства говорил, что «представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, должны отдавать себе отчет, с чем они играют». Он отмечал, что заявления идут со стороны стран с небольшой территорией и очень плотным населением, и «это фактор, который они должны иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении ударов вглубь российской территории». Господин Путин обращал внимание, что наступление в Харьковской области стало ответом на обстрелы Белгорода и других приграничных регионов. По его словам, «то же самое может случиться и в случае применения высокоточного оружия большой дальности».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Леонид Уварчев