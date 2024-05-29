Граждане ФРГ и КНР стали лидерами по заявкам на электронные визы в РФ

С начала 2024 года по состоянию на середину мая единые электронные визы для въезда в Россию получили 178 тыс. человек. Лидерами в списке стали граждане Китая (92 тыс.) и Германии (14 тыс.), сообщил глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

Как рассказал господин Климов ТАСС, еще 13 тыс. виз получили граждане Турции, 10,5 тыс.— Индии, свыше 8,5 тыс.— Саудовской Аравии.

Единую электронную визу в Россию для иностранцев запустили с августа 2023 года. Она действует для граждан 55 стран, список планируется расширять. Такая виза дает право на однократный въезд с гостевым или деловым визитом в качестве туриста. Срок ее действия составляет 60 дней.

По поручению президента России Владимира Путина к 2030 году вклад туризма в ВВП страны должен удвоиться до 5%. Электронные визы — один из способов увеличения турпотока. В январе-феврале 2024-го общий поток иностранцев вырос в 1,5 раза.

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Лусине Баласян