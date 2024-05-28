Песков назвал «оголтелым запалом» призывы бить по России западным оружием

«Оголтелый военный запал» в странах Запада начинает доминировать, но Россия намерена продолжать военную операцию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал обсуждение странами Запада возможности использования Украиной их оружия для ударов по российской территории.

По его словам, на Западе есть «горячие головы», которые «делают абсолютно безответственные провокационные заявления». К ним он отнес, в частности, генсека НАТО Йенса Столтенберга. Однако, отметил представить Кремля, некоторые европейские чиновники «задаются вопросом, нужно ли дальше так эскалировать».

«Такой военный оголтелый запал западников начинает доминировать. Нам надо принимать меры, нам надо стоять на своем и продолжать специальную военную операцию»,— сказал господин Песков газете «Известия».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг официально призвал снять ограничения на использование поставляемого Украине оружия для ударов по «легитимным целям» на территории РФ. Призыв генсека НАТО поддержала Польша, а вот власти Германии выступают против. Министры обороны Евросоюза обсудят эту инициативу сегодня, 28 мая.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер