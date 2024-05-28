Венгрия выступила против переизбрания фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что последние пять лет Евросоюз страдал от кризисов, а уровень жизни падал. По этим причинам, сказал господин Сийярто, Будапешт не будет поддерживать переизбрание нынешней главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Она занимает эту должность с 2019 года. Выборы в Евросоюзе пройдут 6–9 июня.

«Пять лет назад, когда фон дер Ляйен еще не заступила на свою должность, Евросоюз был более конкурентоспособен, также пять лет назад не было войны. Еврокомиссия присвоила себе новые полномочия и стала центром принятия политических решений»,— заявил господин Сийярто, его слова приводит агентство Agerpres.

Он также отметил, что действия госпожи фон дер Ляйен на посту главы ЕК не принесли никаких положительных результатов. По его словам, Еврокомиссия должна взять на себя ответственность за все события, которые происходили в Европе последние пять лет, в том числе за ухудшение уровня жизни населения.

В марте госпожа фон дер Ляйен была выдвинута в качестве кандидата на пост главы ЕК на второй срок. В апреле источники Bloomberg сообщали, что президент Франции Эмманюэль Макрон ищет ей замену на посту главы ЕК. В начале мая газета Neue Zurcher Zeitung сообщала, что многие лидеры стран ЕС крайне недовольны ослаблением европейской экономики, а также зацикленностью ЕК на климатической политике. В этом обвиняли также и госпожу фон дер Ляйен.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Урсула фон дер Ляйен не стяжала любви народной».

Ольга Семеновых