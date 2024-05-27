Культурная программа инвестсабантуя в Сибае обошлась в 3 млн рублей

Башкирская государственная филармония заключила 10 контрактов на организацию культурной программы инвестиционного сабантуя «Зауралье-2024». Договоры стоимостью от 107 тыс. руб. до 600 тыс. руб. подписаны с единственными поставщиками, следует из материалов портала госзакупок. Общая сумма госконтрактов — около 3 млн руб.

Выступление коллективов студии «Караван-Сарай», этно-рок-группы SHONO и оркестра «Бишбармак» обошлись в 200 тыс. руб. каждое. Остальные семь контрактов касались организации и проведения культурной программы, а также участия приглашенных артистов.

Шестой всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2024» проходил 24-26 мая в Сибае. Организаторами форума является Агентство стратегических инициатив и правительство Башкирии. В мероприятии ежегодно участвуют представители федеральных и региональных государственных учреждений, российского и зарубежного бизнеса, инвесторы и эксперты. На инвестсабантуе обсуждали вопросы привлечения инвестиций, повышения экспортной активности, развития моногородов, внутреннего туризма, цифровизации городской среды и экологии.

Наталья Балыкова

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