В Березниках ветер сорвал крышу со спорткомплекса
Сегодня около 17 часов дня пермские синоптики зафиксировали сильные порывы ветра - до 19 м/с в Кочево, 17 м/с в Березниках, говорит телеграмм-канал метеоцентра Пермского госуниверситета. Также гроза со шквалистым ветром прошла в Перми. Гроза и шквал в Перми были обусловлены быстрым развитием линии неустойчивости перед холодным фронтом, сообщают синоптики.
Фото: ВК «ЧП Березники»
Пользователи соцсетей публикуют последствия сильного ветра – в различных городах Прикамья были повалены деревья и сорваны крыши со зданий.
Так, в Березниках ветер снес крышу недавно построенного физкультурно-оздоровительного комплексе «Любимов» на улице Ивана Дощеникова, 21. По предварительным данным, никто не пострадал.