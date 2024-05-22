УНИКС победил «Локомотив-Кубань» и вышел в финал Единой Лиги ВТБ по баскетболу

Баскетбольный клуб УНИКС одержал победу над клубом «Локомотив–Кубань» со счётом 92:87, встреча прошла в Казани. Казанскому клубу предстоит столкнуться в финале турнира с ЦСКА. Первая игра финала пройдет 26 мая в Казани.

Фотогалерея УНИКС - «Локомотив-Кубань» решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов УНИКС - 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"Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов / купить фото УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Смотреть

Счёт периодов: 23:24, 26:22, 24:18, 19:23.

Самыми результативными игроками УНИКСа в этом матче стали Ненад Димитриевич и Эрик Грин. В краснодарском клубе самыми результативными стали Патрик Миллер и ДеВон Акун-Перселл.

Из-за травм в матче не приняли участие защитник и центровой казанского клуба Артём Комолов и Исмаэль Бако, сообщает Telegram-канал БК УНИКС.

Влас Северин «Ъ-Казань»

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