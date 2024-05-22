Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

УНИКС победил «Локомотив-Кубань» и вышел в финал Единой Лиги ВТБ по баскетболу

Казанский клуб победил «Локомотив-Кубань» со счетом 92:87

Баскетбольный клуб УНИКС одержал победу над клубом «Локомотив–Кубань» со счётом 92:87, встреча прошла в Казани. Казанскому клубу предстоит столкнуться в финале турнира с ЦСКА. Первая игра финала пройдет 26 мая в Казани.

Фотогалерея

УНИКС - «Локомотив-Кубань» решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Предыдущая фотография
УНИКС - &quot;Локомотив-Кубань&quot; решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - &quot;Локомотив-Кубань&quot; решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - &quot;Локомотив-Кубань&quot; решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - &quot;Локомотив-Кубань&quot; решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - &quot;Локомотив-Кубань&quot; решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - &quot;Локомотив-Кубань&quot; решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - &quot;Локомотив-Кубань&quot; решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - &quot;Локомотив-Кубань&quot; решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - &quot;Локомотив-Кубань&quot; решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - &quot;Локомотив-Кубань&quot; решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - &quot;Локомотив-Кубань&quot; решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

УНИКС - &quot;Локомотив-Кубань&quot; решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - &quot;Локомотив-Кубань&quot; решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

УНИКС - &quot;Локомотив-Кубань&quot; решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - &quot;Локомотив-Кубань&quot; решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - &quot;Локомотив-Кубань&quot; решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - &quot;Локомотив-Кубань&quot; решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

УНИКС - &quot;Локомотив-Кубань&quot; решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

УНИКС - &quot;Локомотив-Кубань&quot; решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - &quot;Локомотив-Кубань&quot; решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - &quot;Локомотив-Кубань&quot; решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - &quot;Локомотив-Кубань&quot; решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - &quot;Локомотив-Кубань&quot; решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

УНИКС - &quot;Локомотив-Кубань&quot; решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - &quot;Локомотив-Кубань&quot; решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - &quot;Локомотив-Кубань&quot; решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - &quot;Локомотив-Кубань&quot; решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - &quot;Локомотив-Кубань&quot; решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - &quot;Локомотив-Кубань&quot; решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - &quot;Локомотив-Кубань&quot; решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

УНИКС - &quot;Локомотив-Кубань&quot; решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

УНИКС - &quot;Локомотив-Кубань&quot; решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - &quot;Локомотив-Кубань&quot; решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - &quot;Локомотив-Кубань&quot; решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - &quot;Локомотив-Кубань&quot; решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - &quot;Локомотив-Кубань&quot; решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - &quot;Локомотив-Кубань&quot; решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - &quot;Локомотив-Кубань&quot; решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

УНИКС - &quot;Локомотив-Кубань&quot; решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - &quot;Локомотив-Кубань&quot; решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - &quot;Локомотив-Кубань&quot; решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - &quot;Локомотив-Кубань&quot; решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - &quot;Локомотив-Кубань&quot; решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - &quot;Локомотив-Кубань&quot; решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - &quot;Локомотив-Кубань&quot; решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Следующая фотография
1 / 45

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

УНИКС - "Локомотив-Кубань" решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Смотреть

Счёт периодов: 23:24, 26:22, 24:18, 19:23.

Самыми результативными игроками УНИКСа в этом матче стали Ненад Димитриевич и Эрик Грин. В краснодарском клубе самыми результативными стали Патрик Миллер и ДеВон Акун-Перселл.

Из-за травм в матче не приняли участие защитник и центровой казанского клуба Артём Комолов и Исмаэль Бако, сообщает Telegram-канал БК УНИКС.

Влас Северин «Ъ-Казань»

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...