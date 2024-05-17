Прокатная десятка

Обзор «Ъ-Weekend»: «Для Ричарда Линклейтера "Я не киллер" не первый фильм, инспирированный реальными событиями. Десять лет назад он снял "Берни" — историю владельца провинциального похоронного бюро Берни Тьеда, в котором души не чаял только мертвый, а между тем Берни умудрился убить жену и скрывать преступление почти целый год. Когда правда вышла наружу, Тьеда защищали всем штатом. Гарри Джонсона тоже, наверное, следовало бы выдумать — настолько перипетии его жизни неправдоподобны, однако и он существовал на самом деле. Джонсон проснулся знаменитым на всю страну после того, как корреспондент Texas Monthly Скип Холладсворт посвятил ему впечатляющий лонгрид, больше смахивающий на поэпизодник полного метра. Биография Джонсона — идеальный для Линклейтера материал, тут есть повод порассуждать о высоких материях и вместе с тем привычно пожонглировать жанровыми тропами — с ехидной, постмодернистской дистанции…

В "Киллере" Линклейтер смотрит на секунды именно что свысока — неважно, сколько тебе осталось, если ты так и не понял, что из себя представляешь, а значит, чего хочешь от жизни. В кадре, кажется, самая любимая эпоха режиссера — 1990-е, когда все были молодые, времени не жалели, да и не тратилось оно столь бездарно на скроллинг апокалипсиса. Но проблема самоидентификации, ставшая сегодня настоящим проклятием для миллионов, уже тогда, тридцать лет назад настойчиво стучалась в дверь. С концом больших нарративов — политики, религии, философии — человечество почувствовало себя совсем одиноко и неуютно. Как пел примерно в годы действия фильма Линклейтера Джон Бон Джови: "Никто теперь не хочет быть собой". Настоящему Гарри Джонсону удалось прожить несколько жизней без последствий. Экранному придется проверить на личном опыте старую максиму, гласящую, что от себя — в отличие от правоохранительных органов — не убежишь».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Кто я, если не я».