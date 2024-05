Подвешенные на часовом волоске

После скандальной отмены аукциона Only Watch, о которой было объявлено за две недели до назначенной даты, прошло полгода. За это время исполнительный редактор «Коммерсантъ Стиль» Юрий Хнычкин выслушал множество мрачных предсказаний будущего благотворительной институции, но самой жизнеутверждающей новостью стало апрельское заявление, что десятый аукцион все-таки будет проведен. В том же выставочном комплексе Palexpo в Женеве 10 мая.

Фабулу происшедшего прошлой осенью скандала подробно описывал мой коллега Алексей Тарханов. Не буду повторяться: прочитайте — и все поймете. Немного личных впечатлений от последующего общения с руководителями заявленных на десятый аукцион брендов: если до конца 2023 года в отношении его возобновления господствовал скептицизм, то с начала этого года про мероприятие словно окончательно забыли. Ситуация неуловимо менялась: ряд марок решил дистанцироваться от подмоченной репутации Only Watch.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: www.onlywatch.com Фото: www.onlywatch.com Следующая фотография 1 / 2 Фото: www.onlywatch.com Фото: www.onlywatch.com

Новость о вновь назначенной дате аукциона застала меня в Женеве накануне открытия выставки Watches & Wonders. Релиз организаторов скупо сообщал, что «последние несколько месяцев были использованы для проведения финансового аудита, а также для реализации структурных изменений для улучшения управления с точки зрения прозрачности и этики». Репутация восстановлена, шоу должно продолжаться? Об этом — ниже, а пока взглянем, какие изменения произошли среди лотов аукциона.

Из заявленных на ноябрь 62 лотов до мая «дожили» 47. От участия в Only Watch отказались Audemars Piguet, Biver, Сhopard, De Bethune, Tudor. Октябрьский обзор некоторых первоначально заявленных хитов можно посмотреть здесь. Cреди хедлайнеров остались F. P. Journe и Richard Mille, сохранилось (и даже увеличилось) представительство брендов корпорации LVMH (Bvlgari, Gerald Genta, Hublot, Louis Vuitton и Zenith сохранили прежние лоты, TAG Heuer лот заменила, а Tiffany & Co. примкнула). Неизменными остались лоты трех высокобюджетных брендов Swatch Group (Blancpain, Breguet и Jaquet Droz).

Что спустя полгода появилось реально новенького? Отмечу четыре позиции.

Konstantin Chaykin Joker Sandmann Only Watch 2024 Piece Unique, лот №22

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Konstantin Chaykin Фото: Konstantin Chaykin

Сложнейший антропоморфный Stargazer («Звездочет») c 16 механическими усложнениями с торгов снят, а его место займет более простой «Песочный человек» со скелетированным механизмом и ретроградным указателем дней недели в уменьшенном до 40 мм (новый стандарт марки) корпусе булатной стали. Эстимейт (предварительная оценка аукциона) — 30–50 тыс. швейцарских франков.

Patek Philippe Ref. 6301A-010, лот №32

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Patek Philippe Фото: Patek Philippe

Хотя в прошлом году Patek Philippe до последнего пыталась сохранить интригу и не показывала подготовленные к аукциону уникальные часы, по просочившемуся контексту понятно, что лот заменен. Нынешний, впрочем, тоже станет украшением любой часовой коллекции мирового уровня: это акустические часы с большим и малым боем и минутным репетиром в стальном, хорошо проводящем звук корпусе диаметром 44,8 мм и с эмалевым циферблатом цвета морской волны, украшенным выполненным вручную гильошированным узором. Эстимейт — 1,5–1,8 млн франков и у меня нет сомнений, что этот лот возглавит (по финальной цене) протокол торгов 10 мая.

TAG Heuer Monaco Split-Seconds For Only Watch, лот №42

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tag Heuer Фото: Tag Heuer

Еще один замененный после полугодовой осечки лот демонстрирует гибкость марки. Только что на выставке Watches & Wonders в качестве серийной новинки был показан такой же сплит-хронограф в титановом корпусе размером 41x41 мм. Отличие аукционного экземпляра: надпечатка Only Watch (вместо Chronograph на серийных образцах) на 30-минутном счетчике минут в положении «3 часа». Эстимейт — 150–300 тыс. франков, но я бы воздержался от будоражащей самолюбие коллекционера покупки на аукционе. Особой уникальности не наблюдается.

Tiffany & Co. Bird On a Rock Mechanical Pendant Only Watch, лот №43

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co.

Недавно купленный LVMH американский ювелирный бренд впервые испытает судьбу на Only Watch, что свидетельствует о благосклонности Бернара Арно к этому начинанию. Лот заявлен на майский аукцион, в прошлом году его не предполагалось. Часы-подвеска с механизмом с ручным заводом представляют собой интерпретацию броши 1965 года Жана Шлюмберже. Аквамарин весом 34 карата, закрепленный четырьмя лапками желтого золота, обрамляет циферблат с бриллиантовым паве. Выше располагается инкрустированная бриллиантами платиновая птица с глазами из розовых сапфиров. Эстимейт — 350–500 тыс. франков.

И последнее. Всего лишь чуть более месячный срок между объявлением и проведением десятого Only Watch не будет способствовать ценовым рекордам. Во всяком случае, финансовый результат аукциона 2021 года в 30 млн франков превзойти, скорее всего, не удастся. Организаторы преследовали свои цели: им хотелось максимально быстро избавиться от негатива, возникшего в результате отмены прошлогоднего мероприятия, и реабилитироваться в глазах общественности. Однако покупатели (да и бренды-участники) привыкли к более размеренному планированию, потому спешка может выйти боком. Даже позитивно настроенные к Only Watch часовщики предполагали перенос торгов на осенний период этого года, поэтому новая дата застала их врасплох. Кроме того, конъюнктура мирового часового рынка за последние полгода ухудшилась, поэтому судьба дальнейших аукционов Only Watch вновь подвешена на волоске. Часовом, если угодно.

«Коммерсантъ Стиль» расскажет о результатах торгов.

Юрий Хнычкин