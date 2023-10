К нам приходит Only Watch

Нынешний год — нечетный, а это значит, что в ноябре ценителей ждет одно из главных событий часового мира — аукцион Only Watch. Впервые он состоялся в 2005 году, так что предстоящий аукцион станет юбилейным, десятым. На него выносятся уникальные, то есть выполненные в единственном экземпляре часы (в этом году — 62 экземпляра), безвозмездно предоставленные 73 производителями (в этом году, как никогда, много часов, созданных в коллаборации между марками), а все полученные средства поступают Association Monegasque contre les Myopathies — некоммерческой организации, разрабатывающей медикаменты для лечения редкого (поражает 1 младенца из 3,5 тыс. новорожденных мальчиков) генетического заболевания — мышечной дистрофии Дюшенна. Аукцион патронируется князем Монако Альбером II, который лично присутствует на торгах. По результатам девяти прошедших торгов врачам перечислено 100 млн швейцарских франков, особенно результативным был аукцион 2019 года, сборы которого превысили 38,5 млн франков.

О важности Only Watch в часовой среде говорит хотя бы тот факт, что именно на нем поставлен мировой рекорд цены, когда-либо уплаченной за часы — ими стали очень сложные Patek Philippe Grandmaster Chime в стальном корпусе, проданные за астрономические 31 млн франков. Вообще, как говорят знатоки, в том числе аукционисты, благотворительный статус мероприятия способствует высоким ценам: если на коммерческих аукционах двойное превышение эстимейта (предварительной оценки лота) — всегда событие, то на Only Watch 4-5-кратное превышение молотковой цены над эстимейтом — обычное дело (случаются и более впечатляющие пропорции). Тут, скорее, вопрос в установленном эстимейте, а он на Only Watch всегда невысокий, примерно соответствующий серийным моделям, что, впрочем, не должно внушать излишние надежды новичкам торгов. Кстати, аукционист (в последнее время это Christie’s) тоже работает pro bono, то есть без комиссии с покупателя, которая в случае обычных аукционов может увеличивать цену на 10-20%.

Ниже я отобрал 11 интересных экземпляров из заявленных на торги 5 ноября (приводятся в алфавитном порядке). Помимо официального эстимейта, делюсь собственными прогнозами финальной цены лотов.

Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Flying Tourbillon Openworked Only Watch Edition, лот № 6

Часы, предоставленные этой мануфактурой, последние годы стабильно входят в тройку самых дорогих лотов Only Watch. Корпус и браслет из белой керамики сочетаются с ярко-синим скелетированным автоматическим механизмом с «парящим» (скрытого крепления) турбийоном.

Эстимейт: 300-350 тыс. франков. Мой прогноз: учитывая крайне высокий авторитет марки, со свистом улетят за миллион с большим хвостом.

Biver Catharsis, лот № 10

Очень важный дебют для основанной в этом году часовым гуру Жан-Клодом Бивером марки собственного имени. Кладезь редких материалов: метеорит, сапфиры, обсидиан, опал. Как определять время — не спрашивайте (спойлер — единственная часовая стрелка на внутренней стороне корпуса), но механизм очень сложный: оснащен минутным репетиром тройного (карийонного) боя и турбийоном, причем имеет автоматический подзавод от микроротора.

Эстимейт: 500-700 тыс. франков, один из самых дорогих лотов аукциона. Мой прогноз: уйдут миллиона за полтора, самому интересно.

Bvlgari Octo Finissimo Tourbillon Marble, лот № 15

«Парящий» ультратонкий турбийон в титановом корпусе и на титановом браслете, аккуратно покрытыми тонкими (от 0,4 до 0,6 мм в толщину) пластинами натурального зеленого мрамора Verde di Alpi. Не часы, а станция московского метрополитена сталинских времен. Ну, и стоят примерно столько же.

Эстимейт: 150-250 тыс. франков Мой прогноз: 3-4 эстимейта от нижней границы.

F. P. Journe Chronometre Bleu Furtif, лот № 21

После «прихода в чат» Only Watch часы этой марки стабильно занимают по цене второе место после фетиша всех времен и народов (то бишь «патека»). Танталовый корпус, синий эмалевый циферблат с гравированными лазером метками, трехстрелочный механизм из розового золота.

Эстимейт: 200-400 тыс. франков. Мой прогноз: 2 млн гарантированы, но до рекорда мануфактуры на Onlу Watch-2021 в 4,5 млн точно не достанут.

Gerald Genta Only Watch 2023, лот № 25

Величайший часовой дизайнер XX века приспособил для ретроградной (прыжком возвращающейся к началу шкалы) минутной стрелки лапку Микки-Мауса, отчего его часы пользуются нереальной популярностью на родине мыша. Возрожденная марка Gerald Genta ныне передана от Bvlgari к главному бренду корпорации LVMH — Louis Vuitton. Усилиями отписанной ей хозяевам отличной швейцарской мануфактуры La Fabrique du Temps изваян новый механизм с «прыгающим» часом и 8-угольный, по заветам Дженты, корпус из белого золота.

Эстимейт: 350-500 тыс. франков. Мой прогноз: несмотря на неистовые схватки американских покупателей, продадутся тысяч за 700.

Hublot MP-15 Takashi Murakami Tourbillon Only Watch, лот № 30

Безель в форме 12-гранного цветка японского дизайнера из натуральных сапфиров, увенчивающий прозрачный корпус из сапфирового стекла, «парящий» турбийон редчайшего центрального расположения — что еще надо экстравагантному часовому коллекционеру, чтобы достойно встретить старость?

Эстимейт: 350-400 тыс. франков. Мой прогноз: до миллиона не достанут, но красиво, черт возьми. Хотел бы я быть тем коллекционером.

Jaquet Droz The Rolling Stones Automaton — Only Watch 2023, лот № 32

Вот чего не ожидал от суперклассической марки Swatch Group, так такого. Один высунутый язык, символ «роллингов», чего стоит, а еще есть рельефные изображения музыкальных инструментов и вращающийся диск с психоделической 6-цветной расцветкой, благодаря чему часы заслуживают высокое звание «автоматон».

Эстимейт: 250-300 тыс. франков. Мой прогноз: явно выше верхнего эстимейта, но не сильно. Часовые коллекционеры не жалуют Swatch Group.

Konstantin Chaykin Stargazer Only Watch 2023 Piece Unique, лот № 33

Наше национальное «всё». Кроме шуток, Константин — один из двух часовщиков не швейцарского происхождения, стабильно (с 2017 года) допущенных до участия в Only Watch. В этом году он выставляет сложнейший механизм за более чем 20-летнюю историю своей мануфактуры (16 усложнений, включая турбийон, и 11 астрономических функций, в частности, уравнение времени — между местным и средним временем, вычисленными по Солнцу) в 42-миллиметровом корпусе булатной стали.

Эстимейт: 150-220 тыс. франков. Мой прогноз: буду держать кулаки, надеюсь минимум на 450 тыс.

Louis Vuitton Tambour Einstein Automata — Only Watch 2023, лот № 39

Весьма необычные часы в стальном корпусе, спонсором которых должен был быть Google или «Росатом» («Корпорация знаний», как известно из телевизора). Рельефный посеребренный Эйнштейн умеет высовывать язык (это автоматон), минуты указываются на ретроградной шкале с бриллиантом в основании у отметки «7 часов», а какой прилагается сундук (он же — футляр)! Абсолютно уникальная вещь, сделанная для Only Watch, которая точно не будет повторена ни при каких обстоятельствах.

Эстимейт: 340-440 тыс. франков. Мой прогноз: будучи часовым пуристом, поставлю на 700-800 тыс.

Richard Mille Talisman Origine, лот № 51

Ранее показывавший на Only Watch второй после Patek Philippe ценовой результат бренд несколько «похудел» после прихода F. P. Journe и Audemars Piguet. Пару раз любимая часовая марка мультимиллионеров игнорировала мероприятие, но затем вернулась. В нынешнем году она выставляет довольно странный экземпляр на подвесе из бриарового дерева, золота, титана и родонита. На «цепочке» висят женские часы с турбийоном в бочкообразном золотом корпусе со сложной этнической гравировкой.

Эстимейт: 600-800 тыс. франков. Мой прогноз: мультимиллионеры пока не перевелись, поэтому за фантазию Ришара Милля миллиона полтора отвалят.

Tudor Prince Chronograph One, лот № 58

Довольно демократичной марке — не место в этом обзоре, однако есть одно обстоятельство: Tudor — вторая марка группы Rolex, а первая марка никогда не участвует ни в каких общецеховых мероприятиях. Посему присутствие Tudor на Only Watch — редкая возможность для коллекционеров приложиться к главной часовой святыне, что обусловливает рекордные молотковые цены для любых выставленных ею часов. Например, на торгах 2021 года уникальные Tudor были проданы по цене, превышающей эстимейт в 80-160 раз (смотря, от какой границы считать), что стало абсолютным рекордом аукциона. В этом году на торги выставлен прототип винтажного хронографа в 42-миллиметровом корпусе и на браслете из желтого золота, который мировая часовая пресса уже сравнивает с иконическими Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 60-х годов (а их уже давно не делают).

Эстимейт: 25-35 тыс. франков. Мой прогноз: полмиллиона, как с куста.

Ну, и последнее. Внимательный читатель, возможно, заметил, что в обзоре отсутствует главный фаворит предстоящего аукциона — Patek Philippe (лот № 44, многомиллионные сборы гарантированы). Это не недосмотр автора, а политика компании. Мануфактура до сих пор интересничает и — единственная из всех участников — не показала изображений предназначенных к продаже уникальных часов. Что известно: они будут первыми в серии из 30 экземпляров, посвященной предстоящему 10 ноября 80-летию Филиппа Штерна, который в течение 16 лет, на рубеже веков исполнял обязанности главы семейной марки. По этому случаю мануфактура предлагает полюбоваться совместным портретом отца и сына — Филиппа и Тьерри (нынешнего главы Patek Philippe) Штернов.

Филипп и Тьерри Штерн

«Коммерсантъ Стиль» в ноябре расскажет об итогах Only Watch-2023 и я с удовольствием подтвержу или опровергну свои прогнозы.

Юрий Хнычкин