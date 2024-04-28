Арест замминистра обороны, съезд РСПП и новый пакет помощи США Украине

По букве закона

Замминистра обороны России Тимур Иванов арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере в виде строительных услуг от совладельца ООО «Олимпситистрой» Александра Фомина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимур Иванов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Тимур Иванов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Интерпол приостановил международный розыск бизнесмена Вячеслава Шеянова — фигуранта дела о растрате средств РЖД.

В Херсонской области задержаны двое военнослужащих, которые признались в убийстве трех человек, совершенном ими в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка.

Тверской суд Москвы назначил блогеру Анастасии Ивлеевой штраф в размере 50 тыс. руб. по делу о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Цифры недели

Президент США Джо Байден подписал закон о национальной безопасности, который предусматривает выделение военной помощи Украине в размере $61 млрд.

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%.

Лишь 39% россиян считают достаточным уровень собственной защищенности.

Отказ Turkish Airlines перевозить россиян в Латинскую Америку с пересадкой в Стамбуле может привести к сокращению турпотока из РФ в Мексику на 30–40%.

Большинство российских врачей считают вакцинацию необходимой, однако почти 30% лично знают коллег-«антипрививочников».

Индексация тарифов за проезд по платным дорогам в среднем составила 8%, а на отдельных участках — до 15–25%.

С начала года число споров по вопросам незаконного использования персональных данных выросло на 17% относительно 2023-го.

Минэкономики представило прогноз социально-экономического развития до 2027-го, в базовом варианте которого рост ВВП в 2024 году ожидается до 2,8% (в сентябре речь шла о 2,3%).

По итогам 2023 года показатель валового оборота рабочей силы в РФ вырос до 65%, достигнув рекордного значения за последние 30 лет.

Инициативы недели

В Армении жители Тавушской области требуют остановить процесс делимитации границы с Азербайджаном.

Президент России Владимир Путин встретился с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Минздрав РФ предложил полностью исключить применение антибиотиков при лечении ОРВИ.

Латвия, Литва и Эстония, оставшись без импорта российской электроэнергии, были вынуждены в 2023 году увеличить покупку энергии из Финляндии и Польши.

Издательство АСТ снимает с продажи некоторые книги из-за того, что экспертиза выявила в них элементы пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

В ЕС обсуждается введение санкций против импорта сжиженного природного газа из России.

Минпромторг намерен расширить базу данных о промышленной продукции, обращающейся на рынке РФ.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, направленный на усиление безопасности на массовых зрелищных мероприятиях.

В правительстве обсуждается отмена экспортных пошлин на уголь с 1 мая.

ФСИН направила комиссию для проверки информации об избиении заключенных в колонии №6 для пожизненно осужденных «Черный дельфин» в Оренбургской области.

Цитаты недели

«России не всегда выгодно действовать по принципу талиона, то есть симметрично отвечать на санкции. Нам выгодно действовать так, как лучше для экономики» (президент России Владимир Путин, выступая на съезде РСПП).

«Путин не имеет ни малейшего права ссылаться на Канта» (канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Берлинско-Бранденбургской академии наук).

«Соединенные Штаты не должны вмешиваться во внутренние дела Китая, подавлять развитие Китая и переступать красные линии» (глава МИД Китая Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине).

«При слишком медленной дезинфляции не исключаем сохранения текущей ключевой ставки до конца года» (глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров).

«На первый взгляд он выглядит безобидно и даже позитивно… Однако за этой ширмой скрывается лукавый план наших западных коллег, не имеющий ничего общего с этой благородной задачей» (постпред РФ при ООН Василий Небензя перед голосованием по американо-японской резолюции о ядерном оружии в космосе).

Сделки недели

«Стокманн» стал покупателем российского бизнеса немецкого производителя одежды Hugo Boss.

«ОМ Девелопмент» приобрел два участка в Москве у ГК «Пионер».

Президент РФ Владимир Путин передал АО «Газпром бытовые системы» во временное управление российские заводы Bosch и Ariston.

Отставки и назначения

Глава Управления разведки Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-майор Аарон Халива объявил об уходе в отставку из-за непредотвращенной атаки «Хамаса».

Испанский премьер-министр Педро Санчес приостановил исполнение своих служебных обязанностей.

Мэр Сургута Андрей Филатов покинул пост.

Врио главы Кургана Анастасия Аргышева ушла в отставку.

Вместо Сергея Ташуева футбольный клуб «Факел» возглавил Игорь Черевченко.