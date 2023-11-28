Месси возглавил список лучших футболистов XXI века по версии FourFourTwo

Нападающий сборной Аргентины и американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси стал первым в списке лучших футболистов XXI века по версии журнала FourFourTwo. На втором месте в списке — форвард сборной Португалии и клуба Саудовской Аравии «Аль-Наср» Криштиану Роналду, на третьем — защитник сборной Испании Андрес Иньеста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Reuters / Agustin Marcarian Фото: Gian Ehrenzeller / Keystone / AP Фото: Коммерсантъ / Василий Пономарев Следующая фотография 1 / 3 Фото: Reuters / Agustin Marcarian Фото: Gian Ehrenzeller / Keystone / AP Фото: Коммерсантъ / Василий Пономарев

«Месси почти всегда принимает правильное решение, демонстрируя непревзойденный интеллект, который выделяет его из толпы так же, как и его природный талант. Просто лучший»,— говорится в материале FourFourTwo. Среди заслуг Месси, отмеченных журналом, — 809 голов за клубы и сборную, семь Золотых мячей и 24 главных трофея.

В ТОП-10 также вошли Хави (Испания), Роналдиньо (Бразилия), Зинедин Зидан (Франция), Тьерри Анри (Франция), Мануэль Нойер (Германия), Кака (Бразилия) и Луис Суарес (Уругвай).

30 октября французское издание France Football назвало Месси лучшим футболистом мира. В этом году он в восьмой раз выиграл Золотой мяч. Месси завоевывал его также в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

Подробнее — в материале «Ъ» «Награда осталась с героем».

Полина Мотызлевская