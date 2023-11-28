ЛДПР проведет предвыборный съезд 19 декабря в Москве

Предвыборный съезд ЛДПР пройдет в Москве 19 декабря. Об этом сообщил председатель партии Леонид Слуцкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Слуцкий

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Леонид Слуцкий

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Едро ("Единая Россия".— "Ъ") проведет 17 декабря, 18-го подождем, 19 декабря — мы»,— рассказал Леонид Слуцкий, отвечая на вопрос журналистов о дате предвыборного съезда (цитата по «РИА Новости»). 20 ноября «Ведомости» писали, что Леонид Слуцкий в качестве места проведения предвыборного съезда рассматривает столицу Чечни город Грозный.

Сегодня, 28 ноября, о планах провести предвыборный съезд также объявила КПРФ. По словам лидера партии Геннадия Зюганова, он пройдет 23 декабря. Как уточнил господин Зюганов, в рамках предвыборного съезда будет выдвинута «команда кандидатов в правительство национальных интересов».

22 ноября ЦИК утвердил перечень документов, необходимых для выдвижения и регистрации кандидатов в президенты. Он насчитывает почти полторы сотни листов и включает 58 форм, которые кандидатам нужно будет заполнять как на себя, так и на выдвинутых ими уполномоченных, доверенных лиц и членов избиркомов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кандидаты задекларируют цифру».

Милена Костерева