Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЛДПР проведет предвыборный съезд 19 декабря в Москве

Предвыборный съезд ЛДПР пройдет в Москве 19 декабря. Об этом сообщил председатель партии Леонид Слуцкий.

Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Леонид Слуцкий

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Едро ("Единая Россия".— "Ъ") проведет 17 декабря, 18-го подождем, 19 декабря — мы»,— рассказал Леонид Слуцкий, отвечая на вопрос журналистов о дате предвыборного съезда (цитата по «РИА Новости»). 20 ноября «Ведомости» писали, что Леонид Слуцкий в качестве места проведения предвыборного съезда рассматривает столицу Чечни город Грозный.

Сегодня, 28 ноября, о планах провести предвыборный съезд также объявила КПРФ. По словам лидера партии Геннадия Зюганова, он пройдет 23 декабря. Как уточнил господин Зюганов, в рамках предвыборного съезда будет выдвинута «команда кандидатов в правительство национальных интересов».

Выборы президента России: когда пройдут и какова процедура

Читать далее

22 ноября ЦИК утвердил перечень документов, необходимых для выдвижения и регистрации кандидатов в президенты. Он насчитывает почти полторы сотни листов и включает 58 форм, которые кандидатам нужно будет заполнять как на себя, так и на выдвинутых ими уполномоченных, доверенных лиц и членов избиркомов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кандидаты задекларируют цифру».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...