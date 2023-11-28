Зюганов об участии в выборах президента: КПРФ пойдет с командой кандидатов в правительство

23 декабря КПРФ проведет предвыборный съезд партии, в рамках которого будет выдвинута «команда кандидатов в правительство национальных интересов», сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Будет ли сам господин Зюганов участвовать в выборах президента России, он уточнять не стал. Точную дату президентских выборов, по информации лидера КПРФ, Совет федерации объявит на заседании 13 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Зюганов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Геннадий Зюганов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Когда заявляют, что вот, "я пойду и буду там участвовать", это несерьезно. Ну мы пойдем с командой кандидатов в правительство национальных интересов, с командой тех, кто будет составлять научный экспертный совет, совет мудрецов. С командой руководителей народных предприятий, у которых оказались лучшие показатели за последние годы»,— рассказал журналистам Геннадий Зюганов (цитата по ТАСС).

Ожидается, что выборы президента России будут назначены на 17 марта 2024 года. Точную дату должен определить Совет федерации в период за 90–100 дней до дня голосования. В 2023 году это должно случиться с 8 по 18 декабря. Собеседники «Ъ», близкие к администрации президента, рассказали, что в Кремле рассматривают инициативную группу по выдвижению действующего главы государства Владимира Путина.

Подробнее о подготовке КПРФ к президентским выборам — в материале «Ъ» «Если в праймериз сгрудились левые».