Британцы подали иск к Sony на $7,9 млрд из-за высоких цен в PlayStation Store

Лондонский суд принял к рассмотрению иск против Sony, которую подозревают в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Обратившиеся в суд почти 9 млн жителей Великобритании считают, что компания завышала цены на игры в PlayStation Store. Они требуют компенсации на сумму 6,3 млрд фунтов ($7,9 млрд), сообщает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Damian Dovarganes / AP, Damian Dovarganes, File / AP Фото: Damian Dovarganes / AP, Damian Dovarganes, File / AP

Иск был направлен еще в 2022 году. От имени британцев выступила защитница по правам потребителей Алекс Нил. По ее словам, Sony требовала, чтобы цифровые игры и дополнения покупали и продавали только через PlayStation Store, который взимает с разработчиков и издателей комиссию в 30%. Истцы утверждают, что из-за этого заплатили «более высокие цены».

Адвокаты Sony убеждены, что это дело «выдумано от начала до конца», и настаивают, что его нужно закрыть. 22 ноября суд постановил, что рассмотрение дела продолжится, но клиентов, совершивших покупки в PlayStation после подачи иска в 2022 году, должны исключить из числа истцов.

Как сообщал «Ъ», в ходе распродажи 11.11 на «Яндекс. Маркете» лидером по объему продаж стала игровая приставка Sony PlayStation 5 стоимостью в районе 55 тыс. руб. С 15 ноября начались мировые продажи новой портативной консоли компании, ее стартовая цена — 18 тыс. руб. После ухода Sony Group Corporation из России, продукция привозится в страну только по параллельному импорту, купить ее можно и на маркетплейсах.

Лаура Кеффер