Депутаты Екатеринбурга создадут рабочую группу для решения проблем «Гортранса»

В Екатеринбургской городской думе создадут рабочую группу по транспорту из-за арестованных счетов и кадрового кризиса «Гортранса». Об этом на заседании думы рассказали депутаты «Единой России».

Депутаты подняли вопрос о проблемах «Гортранса» во время обсуждения проекта решения о социально-экономическом развитии Екатеринбурга на 2024 год. Депутат Антон Швалев поинтересовался у начальника департамента экономики администрации города Алексея Прядеина, планируют ли власти направить средства из бюджета на поддержку «Гортранса». Господин Прядеин признал, что предприятие с «арестованными счетами долго функционировать не сможет» и заверил, что в администрации идет «не останавливающаяся» работа по решению вопроса.

Депутат Виталий Чачин отметил, что на заседании фракции «Единая Россия» решила создать рабочую группу по транспорту. Депутат Михаил Вечкензин добавил, что ее участники будут решать кадровый и финансовый кризис, которые «поглотили городской транспорт». Он призвал парламентариев вступать в рабочую группу и отметил, что в нее пригласят специалистов администрации, депутатов заксобрания Свердловской области и работников министерства транспорта региона.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета «Гортранса» за неуплату налогов. Предприятию необходимо выплатить 270 млн руб. Депутат гордумы Антон Швалев заявил, что из-за блокировки счетов автобусы в Екатеринбурге могут остаться без топлива. Однако позже «Гортранс» договорился с поставщиком топлива для автобусов о постоплате.

В начале октября екатеринбургскому «Гортрансу» не хватало 3030 сотрудников: более 1 тыс. кондукторов, 400 водителей автобусов, 307 водителей трамвая, 137 водителей троллейбуса, а также слесарей-электриков по ремонту подвижного состава и оборудования, электромонтеров контактных сетей.

Василий Алексеев

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