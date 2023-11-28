В Газу въехали 200 грузовиков с гумпомощью и 8 цистерн с топливом и газом

В сектор Газа через КПП «Рафах» въехали 200 грузовиков с гуманитарной помощью, четыре цистерны с бытовым газом и столько же — с дизельным топливом, сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) в соцсети X. В COGAT уточнили, что в грузовиках перевозятся продукты питания, вода, оборудование для строительства жилья и медикаменты.

Грузы отправились в анклав в рамках соглашения Израиля с палестинским движением «Хамас». По условиям сделки, которая была достигнута 22 ноября, стороны договорились о временном прекращении огня, доставке гумпомощи, а также освобождении палестинских заключенных из израильских тюрем в обмен на передачу Израилю захваченных «Хамасом» заложников.

В ночь на сегодня, 28 ноября, состоялся четвертый обмен, по условиям которого в Израиль вернулись 11 заложников, и из израильских тюрем были освобождены 33 палестинца. 27 ноября стало известно о договоренности продлить перемирие и обмены до 29 ноября.

Подробнее — в материале «“Хамасу” дали дополнительное время».

Эрдни Кагалтынов