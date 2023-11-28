НСЗК заключила долгосрочный договор о поставках зерна в Иран

Производственно-экспортная компания «ЭПТ» (входит в группу компаний «Новый сухопутный зерновой коридор») подписала с иранской логистической компанией IranianEurasia Trading and Logistics соглашение о стратегическом сотрудничестве. Соглашение направлено на организацию долгосрочных поставок зерна из РФ в Иран и «дружественные» страны, сообщила пресс-служба «ЭПТ».

«Согласно документу, масштабные поставки зерна на территорию Исламской Республики Иран будут осуществляться в специализированных контейнера-зерновозах, входящих в состав “сухопутного зернового флота”, в обратном направлении в этих же спецконтейнерах будут доставляться товары народного потребления, а также продукты питания»,— говорится в пресс-релизе.

Кроме того, соглашение подразумевает строительство объектов сухопутной зерновой и транспортно-логистической инфраструктуры в Сарахсской особой экономической зоне. Сообщается также, что документ является практическим вкладом в развитие международного транспортного коридора Север – Юг.

По оценке участников рынка, развитие МТК Север—Юг позволит к 2030 году увеличить сельскохозяйственный экспорт из южных районов РФ до 30 млн тонн. Но развитию товарных связей с Ираном препятствуют особенности организации финансовых расчетов, а также дефицит портовых мощностей и судов на Каспии. Последней проблемой обещают в ближайшее время заняться российские компании. В то же время низкая стоимость дизтоплива в Иране, обеспечивающая дешевизну автомобильных перевозок, ставит под вопрос рентабельность железнодорожных проектов.

Подробнее о трудностях экспорта зерна через Иран — в материале «Южный коридор путается в поворотах».

Эрдни Кагалтынов