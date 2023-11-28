Красный Крест: «Хамас» удерживает заложников на передовой

Директор регионального управления оперативной деятельности Международного комитета Красного Креста (МККК) на Ближнем и Среднем Востоке Фабрицио Карбони заявил в интервью РБК, что палестинское движение «Хамас» удерживает заложников на территории, где идут бои, что существенно затрудняет работу по освобождению людей.

«Заложников удерживают на поле боя, на передовой. Это очень нетипично. Если посмотреть на другие мировые конфликты, в рамках которых МККК посещает заложников или заключенных, то они обычно содержатся не на поле боя, а в безопасных зонах, где мы можем получить к ним доступ. Здесь же это поле боя, что существенно затрудняет нашу работу»,— сказал господин Карбони.

Директор управления МККК добавил, что «Хамас» отказал Красному Кресту в посещении заложников. Он также выразил сожаление, что Израиль не разрешает сотрудникам МККК посетить палестинцев в израильской тюрьме, пока Красному Кресту не предоставят доступ к заложникам в секторе Газа. Он заявил, что МККК продолжает обсуждать этот вопрос с израильскими чиновниками. Господин Карбони отметил, что условия содержания заложников и заключенных — конфиденциальная информация.

В ночь на 28 ноября 11 заложников в рамках соглашения Израиля и «Хамаса» были освобождены и перешли на израильскую территорию. Израиль в рамках сделки должен передать «Хамасу» 33 палестинских заключенных. Об условиях обмена и временном прекращении огня стороны договорились 22 ноября. Позднее стало известно о договоренности продлить перемирие до 29 ноября.

Подробнее — в материале «“Хамасу” дали дополнительное время».

Эрдни Кагалтынов