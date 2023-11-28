«Одноклассники» позволят полностью закрыть профиль от посторонних

Российская социальная сеть «Одноклассники» позволит бесплатно полностью закрыть свой профиль от других пользователей. Раньше услуга была платной и стоила 15 единиц внутренней валюты соцсети ОКи.

Пользователям предоставят гибкие настройки приватности, можно будет ограничить доступ к ленте новостей, списку друзей, фотографиям и видео, полученным подаркам. При полном закрытии профиля другим будут видны только имя и аватар. Это поможет снизить активность на своей странице в соцсети других пользователей, например, они перестанут ставить реакции под фотографиями или публикациями. Также можно запретить дарить подарки, раньше такая форма часто использовалась для знакомства. Раздел «Настройки» в мобильном приложении был полностью переработан с уклоном на удобство для пользователя.

Ранее «Одноклассники» обновили раздел «Увлечения», благодаря чему он превратился в полноценный сервис с профессиональным и пользовательским контентом. Также компания выпустила масштабное обновление ленты новостей, в котором был переработан внешний вид ленты и добавлен новый функционал.

Евгений Федуненко