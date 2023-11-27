Channel 12: глава «Хамаса» в Газе встречался с израильскими заложниками

Лидер палестинского движения «Хамас» в секторе Газа Яхья Синвар в первые дни войны встречался с удерживаемыми в анклаве израильскими заложниками, сообщил израильский телеканал Channel 12 со ссылкой на одного из освобожденных в выходные израильтян.

Заложница рассказала телеканалу, что в туннель, где держали захваченных израильтян, общался с ними на иврите без акцента. По ее словам, лидер «Хамаса» сказал заложникам: «Здравствуйте, я Яхья Синвар, вы здесь наиболее защищены. С вами ничего не случится». Сообщается, что власти Израиля расследуют это сообщение.

24 ноября начало действовать соглашение о перемирии в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. «Хамас» согласился обменять часть заложников на удерживаемых в израильских тюрьмах палестинцев. 26 ноября палестинское движение освободило третью группу пленных. Сегодня, 27 ноября, телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что Красный Крест начал принимать четвертую группу заложников «Хамаса». Сегодня планируется обмен удерживаемых в секторе Газа 11 израильтян на 33 палестинцев. Ранее также стало известно о договоренности продлить перемирие до 29 ноября.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль и "Хамас" совершили обменный маневр».

Эрдни Кагалтынов