Семь лет в оздоровительном порядке

К семи годам лишения свободы Дорогомиловский суд Москвы приговорил Вадима Сойникова, в свое время возглавлявшего аппарат главы МЧС Евгения Зиничева, погибшего в 2021 году. По итогам процесса подсудимый был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при ремонте ведомственного физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), который так и не был завершен. Помимо назначения срока суд также удовлетворил иск МЧС к господину Сойникову более чем на 15 млн руб. Сам бывший высокопоставленный сотрудник спасательного ведомства вины не признавал, утверждая, что контроль за ходом ремонта ФОКа не входил в его должностные обязанности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший руководитель аппарата главы МЧС России Вадим Сойников во время заседания суда (сентябрь 2022 года)

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Бывший руководитель аппарата главы МЧС России Вадим Сойников во время заседания суда (сентябрь 2022 года)

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

В прошедших накануне прениях гособвинитель предложила признать подсудимого Вадима Сойникова виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), и приговорить к восьми годам колонии общего режима, а после освобождения еще на два года лишить господина Сойникова права занимать административно-распорядительные функции в госструктурах. Прокурор также попросила суд удовлетворить иск МЧС к бывшему руководителю аппарата министра Вадиму Сойникову, взыскав с него 15,62 млн руб.

По мнению прокурора, вина бывшего высокопоставленного чиновника МЧС выразилась в том, что по его инициативе в 2020 году началась реконструкция ведомственного физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Москве по адресу улица Ватутина, 1, где находится еще целый ряд структурных подразделений центрального аппарата министерства. На эту реконструкцию МЧС выделило свыше 15 млн руб., но, как выяснилось в ходе следствия, деньги оказались потрачены впустую.

По данным обвинения, в ходе реконструкции объекта Вадим Сойников, принимавший участие в выборе подрядчика, не проконтролировал должным образом ход проведения работ, из-за чего те не были выполнены до конца. Причем неудовлетворительно оказались выполнены работы уже на этапе демонтажа обветшалых конструкций, что могло в будущем привести к обвалу здания. В результате министерство было вынуждено разорвать контракт с подрядчиком, несмотря на то что тому деньги были уже выплачены.

Отметим, что в министерстве по следам истории с реконструкцией комплекса проводилась служебная проверка, по результатам которой господину Сойникову было вынесено дисциплинарное взыскание. Его высокопоставленный сотрудник МЧС пытался оспорить в суде, но положительного для себя результата не добился. А весной 2022 года аппарат главы МЧС был упразднен, после чего господин Сойников, ранее прослуживший 18 лет в ФСБ, в спасательном ведомстве уже не работал.

В суде господин Сойников отвергал все обвинения и требовал оправдательного приговора. Подсудимый, в частности, заявил, что решение о проведении ремонта спорткомплекса принималось до него и он никак не мог на него повлиять. Да и само здание ФОКа было настолько ветхим, что необходимость его реконструкции ни у кого сомнений не вызывала. А составленный проект проведения работ прошел необходимую государственную экспертизу и был одобрен руководством министерства.

При этом Вадим Сойников подчеркнул, что он не контролировал проведение ремонтных работ, поскольку это не входило в его обязанности, определенные положением об аппарате министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Да и выслуживаться перед тогдашним главой МЧС Евгением Зиничевым руководителю его аппарата не было нужды, поскольку министр сам пригласил его на работу в центральный аппарат без прохождения каких-либо конкурсов.

Кроме того, отмечал подсудимый, пока шли работы, к нему никаких претензий не было, а реконструкция прекратилась после того, как было возбуждено уголовное дело.

Адвокаты подсудимого также отмечали, что их подзащитный не мог нанести какого-либо крупного ущерба ведомству, поскольку истраченные на реконструкцию ФОКа 15,62 млн руб. поступили из внебюджетных источников. При этом те, кто, по данным защиты, действительно контролировал процесс реконструкции, закупили оборудование почти на 25 млн руб., которое из-за прекращения работ было законсервировано, и вовсе не по вине Вадима Сойникова.

В итоге суд посчитал обоснованными доводы обвинения. Председательствующая на процессе Галина Таланина признала Вадима Сойникова виновным во вменяемом ему в вину преступлении и приговорила его к семи годам колонии общего режима. Также осужденному по отбытии срока в течение двух лет запрещено занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанных с осуществлением административно-хозяйственных полномочий. Суд удовлетворил и гражданский иск МЧС, предъявленный Вадиму Сойникову, обязав последнего выплатить 15,62 млн руб.

Приговор господин Сойников выслушал спокойно. А его адвокаты заявили после заседания, что с учетом позиции подзащитного намерены обжаловать судебное решение.

Алексей Соковнин