Гособвинение приняло оздоровительные меры

В Дорогомиловском суде Москвы прошли прения по уголовному делу Вадима Сойникова, возглавлявшего аппарат главы МЧС Евгения Зиничева. Господин Сойников обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при ремонте ведомственного физкультурно-оздоровительного комплекса, который так и не был завершен, с причинением ущерба на сумму 15 млн руб. Прокурор попросила признать бывшего высокопоставленного сотрудника МЧС виновным и приговорить к восьми годам колонии общего режима. Сам Вадим Сойников и его адвокат требовали полного оправдания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Сойников

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Вадим Сойников

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Вадима Сойникова на судебное заседание доставил конвой. Как рассказывал ранее “Ъ”, бывший руководитель аппарата главы МЧС был арестован Пресненским судом столицы в августе 2022 года, позже Мосгорсуд изменил ему меру пресечения на домашний арест, но в ноябре его вновь поместили в СИЗО. Бывший высокопоставленный сотрудник спасательного ведомства был настроен решительно и попросил суд предоставить ему слово первому, а уже затем — его адвокату. Накануне в своем выступлении гособвинитель предложила признать подсудимого виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), и приговорить к восьми годам колонии общего режима. При этом прокурор отметила, что своими действиями подсудимый причинил ущерб не только материальный, но также и здоровью сотрудников своего министерства, которые лишены возможности посещать физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК).

Напомним, фабула уголовного дела 45-летнего Вадима Сойникова, в прошлом высокопоставленного офицера ФСБ, а затем руководителя аппарата главы МЧС, связана с ремонтом в 2021 году ведомственного ФОКа с бассейном, расположенного в Москве на улице Ватутина, 1, где находится еще и целый ряд структурных подразделений центрального аппарата министерства.

По данным следствия, господин Сойников должен был проконтролировать ход ремонтных работ. При этом в СКР считают, что фигурант сам напросился на такое поручение, чтобы выслужиться перед своим начальством. Проведение работ было поручено столичному ООО «Атлас технолоджис». Компания, по данным правоохранителей, лишь произвела демонтажные работы и ушла с объекта. В итоге спорткомплекс так и остался недостроенным. Ущерб оценивается примерно в 15 млн руб.

Вадим Сойников в своем выступлении отметил, что решение о проведении ремонта спорткомплекса принималось до него и он никак не мог на него повлиять. Впрочем, здание ФОКа было настолько ветхим, что необходимость его реконструкции ни у кого сомнений не вызывала. По словам подсудимого, проект проведения работ прошел необходимую госэкспертизу и никаких нареканий не вызвал. Господин Сойников подчеркнул, что он не мог контролировать проведение работ, поскольку это не входило в круг его обязанностей, определенных положением об аппарате министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Выслуживаться перед тогдашним главой МЧС Евгением Зиничевым (погиб в 2021 году.— “Ъ”), отметил господин Сойников, у него не было необходимости, поскольку министр сам пригласил его на работу в центральный аппарат без прохождения каких-либо конкурсов.

Между тем, отметил подсудимый, пока шли ремонтные работы, к нему по этому поводу никто никаких претензий не предъявлял, а прервалась реконструкция, по его словам, после того, как началось следствие. Господин Сойников не согласился с прокурором в том, что был причинен какой-либо ущерб здоровью сотрудников центрального аппарата МЧС. «Перед ремонтом в спорткомплекс ходило максимум человек 30,— пояснил он.— А это ничтожный процент от общего числа сотрудников центрального аппарата». Не согласился он и с тем, что его действиями МЧС был причинен материальный ущерб. В завершение своей эмоциональной речи Вадим Сойников попросил суд его полностью оправдать.

Адвокат подсудимого поддержала позицию своего подзащитного и также потребовала оправдательного приговора. Оглашение судебного решения назначено на 27 ноября.

Алексей Соковнин