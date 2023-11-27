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Коммерсантъ FM
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«Аль-Арабия»: Красный Крест начал принимать четвертую группу заложников «Хамаса»

Сотрудники Международного комитета Красного Креста начали принимать четвертую группу заложников, которые были захвачены 7 октября боевиками палестинского движения «Хамас», сообщает «Аль-Арабия».

Как подтвердил с египетской стороны глава государственной информационной службы Дия Рашван, процесс обмена удерживаемых в секторе Газа 11 израильтян на 33 палестинцев из тюрем Израиля «будет завершен в ближайшие часы», передает ТАСС.

Ранее израильское агентство Ynet сообщило о достигнутой договоренности об освобождении четвертой группы заложников, в том числе 11 израильтян. По данным агентства, в последний момент в список были включены две женщины.

Группировка «Хамас» напала на территорию Израиля утром 7 октября. Тогда группировка захватила примерно 240 заложников. 22 ноября стороны договорились об условиях сделки по обмену заложников на палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах. Сегодня, 27 ноября, стало известно о договоренности продлить перемирие еще на два дня.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль и "Хамас" совершили обменный маневр».

Александра Горошилова

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