В Саратове с Привокзальной площади исчезнут жилые дома и зеленые зоны

Вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров в отсутствие главы региона Романа Бусаргина подписал 24 ноября распоряжение о внесении о внесении изменений в Генеральный план Саратова. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

В распоряжении говорится, что министерству строительства и ЖКХ региона предстоит разработать внесение изменений в утвержденный 27 декабря 2022 года областной думой Генплан «с учетом поступившего предложения комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации» города. Срок исполнения и вынесения проекта на общественные обсуждения не установлен.

Речь идет о продлении ул. Кутякова от ул. Аткарская до Привокзальной площади, реконструкции Аткарской от Кутякова до ул. Большая Казачья и Привокзальной площади, введении саморегулируемого пересечения в одном уровне на пересечении ул. Аткарская и Кутякова, двух транспортно-пересадочных узлов (возле железнодорожного вокзала и в квартале, ограниченном ул. Московская, Аткарская и Кутякова), исключении из Генплана трамвайной линии с кольцом на ул. Аткарская от ул. Степана Разина).

Также исполнение распоряжения подразумевает «исключение территории Привокзальной площади и прилегающей к ней территории из границ многофункциональной общественно-деловой зоны, зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса), жилых зон и включения в зону транспортной инфраструктуры». Соответствующие изменения внесут в «Карту функциональных зон городского округа».

В случае претворения выше перечисленного на территории возле вокзала снесут «Привокзальный» рынок и два жилых дома — № 31 и 31А на ул. Аткарская. Первый, «яркий пример конструктивизма начала XX века», с 2001 года находился в списке выявленных объектов культурного наследия (ОКН) Саратова под наименованием «Дом жилой работников Рязано-Уральской железной дороги». Историко-культурная экспертиза для него комитет культурного наследия (ККН) Саратовской области так и не провел. В конце лета администрация Кировского района подала иск к ККН и минкульту региона с требованием исключить универмаг РУЖД из выявленных ОКН. Судья Саратовского областного суда Екатерина Бугаева удовлетворила его 15 ноября (см. «Ъ» № 213 от 16.11).

В настоящий момент дом не признан авариным. Против исключения из реестра выявленных ОКН выступили жильцы и арендующие в здании помещения бизнесмены («Ъ» № 179 от 27.09).

«С одной стороны, здание являлось примером конструктивизма и выстроено в XX веке. С другой, в 90-е годы оно было фактически перестроено: утрачена характерная черта — остекленная ниша второго этажа, изменен первый этаж и его входная группа. Во всех тонкостях беспристрастно разберется суд, в том числе об обоснованности статуса», — комментировал «Ъ» ранее ситуацию министр-председатель ККН Владимир Мухин («Ъ» № 183 от 03.10).

Градозащитный совет при областной думе выступил ранее с предложением подготовить свою концепцию развития территории с сохранением здания. Глава совещательного органа Владимир Лешуков уточнил «Ъ — Средняя Волга», что общественники ждут публикации готового проекта.

«Мы можем продолжать об этом говорить и дополнительно разъяснять ценность здания. Можно попробовать какое-то письмо написать с подписью многочисленных уважаемых людей и адресовать его председателю Государственной думы Вячеславу Володину. Возможно, пойдем этим путем. Или подадим заявление в ККН, чтобы дом на Аткарской опять выявили как ОКН», — поделился планами господин Лешуков, резюмировав, что на данный момент прослеживается и ранее высказываемое намерение властей снести бывший памятник.

Дарья Васенина

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