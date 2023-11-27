В МВД пожаловались еще 12 человек на арестованного блогера Аяза Шабутдинова

Председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев сообщил, что еще 12 человек подали заявления в полицию на блогера Аяза Шабутдинова, арестованного до 16 декабря по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Прежде в материалах дела фигурировало восемь пострадавших от действий блогера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Ковалев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Андрей Ковалев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Двенадцать новых человек, которых не было в списках МВД, подали заявления на Шабутдинова. Все они приняты ведомством для рассмотрения»,— сказал «РИА Новости» господин Ковалев.

Аязу Шабутдинову предъявили обвинения по восьми эпизодам в рамках дела о мошенничестве. Речь идет клиентах его компаний, которые заплатили от 100 тыс. до 1,9 млн руб. за образовательные курсы на тему как создать успешный бизнес и заработать на нем. В совокупности восемь учеников, ранее фигурировавших в деле, заплатили ему 5 млн руб.

Аяз Шабутдинов — основатель бизнес-школы «Like Центр», которая продает тренинги и курсы по заработку. Следствие считает, что, используя свои компании, блогер «создавал ложное впечатление» об образовательных программах, которые якобы позволяют получить высокий доход. Предприниматель не признал вину, а свой арест назвал «недоразумением» и «нездоровым сигналом для предпринимателей».

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Аяз Шабутдинов взят под госсзащиту».

Лусине Баласян