Суд в Екатеринбурге не признал бассейн на крыше «Высоцкого» незаконным

Октябрьский районный суд Екатеринбурга не признал бассейн на крыше БЦ «Высоцкий» незаконным. Исковое заявление юриста Николая Размочкина к прокуратуре осталось без удовлетворения. Об этом «Ъ-Урал» сообщил совладелец бизнес-центра Андрей Гавриловский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В июле депутат Госдумы Андрей Альшевских («Единая Россия») обратился в прокуратуру из-за бассейна. О том, что бассейн мог быть построен без разрешительных документов, заявил уральский юрист Николай Размочкин, именно он обратился к депутату Альшевских. «Он озадачился, какое из ведомств одобрило перепланировку небоскреба, законно ли сделали саму купальню. Для прояснения ситуации передал письмо неравнодушного гражданина в мэрию и региональный Минстрой. Вот только обе структуры единогласно ответили, что работы не согласовывали. Ничего не оставалось, как задействовать прокуратуру. Ждем-с ее реакцию»,— написал депутат в своих соцсетях.

В августе в региональной прокуратуре депутату Альшевских ответили, что будет проведена независимая экспертиза, которая даст оценку законности нахождения бассейна на крыше небоскреба.

Тогда Андрей Гавриловский сообщил, что бассейн с крыши «Высоцкого» перенесут на новый небоскреб «Парус». Уже тогда господин Гавриловский отмечал, что конструкция бассейна является временной и сборно-разборной. В сентябре экспертиза признала законным нахождение бассейна Sky на 56-ом этаже БЦ «Высоцкий».

Бассейн на крыше «Высоцкого» открыли в июне 2022 года. Он стал первым подобным объектом в России. Стоимость проекта составила 100 млн руб. Строительство заняло четыре года.

Полина Хабарова

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