Свердловская прокуратура проверит законность бассейна на крыше «Высоцкого»

Прокуратура Свердловской области проверит законность нахождения бассейна на крыше небоскреба «Высоцкий» в Екатеринбурге после обращения депутата Госдумы Андрея Альшевских («Единая Россия»). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В июле Андрей Альшевских обратился в прокуратуру из-за бассейна. Сделал он это после того, как в июне «получил обращение от доброжелателя». «Он озадачился, какое из ведомств одобрило перепланировку небоскреба, законно ли сделали саму купальню. Для прояснения ситуации передал письмо неравнодушного гражданина в мэрию и региональный Минстрой. Вот только обе структуры единогласно ответили, что работы не согласовывали. Ничего не оставалось, как задействовать прокуратуру. Ждем-с ее реакцию»,— написал депутат в своих соцсетях.

О том, что бассейн мог быть построен без разрешительных документов, заявил уральский юрист Николай Размочкин, именно он обратился к депутату Альшевских.

«На место выезжали представители прокуратуры и Ростехнадзора. Сделали предварительный вывод, что появление купальни повлияло на параметры здания. «У ООО "БЦ "Высоцкий" затребована рабочая, проектная и исполнительная документация на проведенные работы»,— сказано в сообщении Андрея Альшевских.

Как ответили депутату в прокуратуре, руководство «Высоцкого» заказало независимую экспертизу. «Так понимаю, планируют доказать, что конструкции не являются капитальными»,— заявил Андрей Альшевских. Окончательные выводы будут сделаны после изучения результатов независимой экспертизы Ростехнадзором.

Напомним, бассейн на крыше «Высоцкого» открыли в июне 2022 года. Он стал первым подобным объектом в России. Стоимость проекта составила 100 млн руб. Строительство заняло четыре года.

Полина Хабарова

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