В Екатеринбурге бассейн с крыши «Высоцкого» перенесут на новый небоскреб «Парус»

Бассейн с крыши БЦ «Высоцкий» в Екатеринбурге перенесут на новый небоскреб «Парус». Об этом «Ъ-Урал» сообщил совладелец «Высоцкого» Андрей Гавриловский. Напомним, новый небоскреб будет построен между БЦ «Высоцкий» и ТРЦ «Антей».

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Как сообщил Андрей Гавриловский, конструкция бассейна является временной и сборно-разборной. «Мы сразу планировали, что разберем ее и установим в новый небоскреб. До поднятия бассейна на крышу нового небоскреба нам нужно отработать все нюансы. У нас единственный в мире круглогодичный бассейн на открытом воздухе, находящийся на такой высоте с перепадами температур от -40 до +40. Нужно, чтобы и вода не замерзала, и смотрелось все хорошо»,— поделился господин Гавриловский.

Всего в «Парусе» будет шесть бассейнов. «Подобная история у нас была с «Антеем» — сначала смотровая площадка была там, но после сдачи нового небоскреба мы перенесли ее в тот, что выше»,— отметил Андрей Гавриловский. По его словам, это связано с тем, что с появлением более высокого здания спрос на смотровую площадку «Антея» начал спадать. Поэтому бассейн из «Высоцкого» и перенесут в «Парус», так как новый небоскреб будет выше.

Напомним, прокуратура Свердловской области проверит законность нахождения бассейна на крыше небоскреба «Высоцкий» в Екатеринбурге после обращения депутата Госдумы Андрея Альшевских. Как напомнил в разговоре с «Ъ-Урал» господин Гавриловский, особые разрешения на строительство бассейна и не требовались, так как зона отдыха на крыше является временной конструкцией.

Господин Гавриловский считает, что нападки на его бизнес произошли из-за судебных разбирательств по поводу работы частного крематория на Химмаше. Жители района опасались, что он окажет пагубное влияние на их здоровье, так как построен рядом жилыми домами, и подали иск против работы крематория. Активную позицию занимал и приходил на судебные заседания депутат гордумы по Чкаловскому району Виктор Сомиков, он же является главным инженером ООО «Антей» (связано с БЦ «Высоцкий»).

Небоскреб «Парус», согласно проекту, будет достигать 200 метров и иметь 57 этажей. О том, что Андрей Гавриловский планирует построить вторую башню, стало известно в конце 2021 года. Завершить его строительство планируют к 2027 году.

Полина Хабарова

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