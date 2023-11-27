Обвиняемый по делу Дарье Треповой попал в больницу в тяжелом состоянии

Фигурант уголовного дела о теракте на Университетской набережной в Санкт-Петербурге Дмитрий Касинцев, которого обвиняют в укрывательстве главной подозреваемой Дарьи Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), попал в больницу в тяжелом состоянии. Об этом 27 ноября сообщает «Фонтанка» со ссылкой на адвоката обвиняемого.

Адвокат пояснила суду, что накануне Касинцева госпитализировали в тяжелом состоянии. При этом что именно с ним случилось, защитник раскрывать не стала.

Заседание суда в итоге было решено отложить. В настоящий момент суд выясняет, насколько плохо Касинцеву и когда ему станет легче — без него продолжать рассмотрение дела невозможно.

Взрыв в петербургском кафе, расположенном на Университетской набережной Васильевского острова, произошел 2 апреля 2023 года. Там в это время проходила встреча военного корреспондента и блогера Максима Фомина, известного под псевдонимом Владлен Татарский, с подписчиками его Telegram-канала. Военкор в результате взрыва погиб, 52 человека получили ранения. По версии следствия, Дарья Трепова принесла на встречу статуэтку, начиненную взрывчаткой, и вручила ее блогеру. Статуэтка взорвалась.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что дело о теракте на Университетской набережной в эти дни рассматривается на выездном заседании в Петербурге. Судья предупредил, что «процесс будет идти днями или даже неделями».

Позднее стало известно, что Дарье Треповой продлили срок содержания под стражей до 18 апреля.

Подробнее о рассмотрении этого дела в Петербурге — в материале «Ъ» «Дарья Трепова не согласилась с прокурором».

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