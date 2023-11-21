Потерпевшие по делу Дарьи Треповой через суд потребовали с обвиняемой 1,6 млн рублей

Потерпевшие через суд требуют от обвиняемой во взрыве в кафе на Университетской набережной Дарьи Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) 1,6 млн рублей. О поданном на указанную сумму иске о возмещении ущерба стало известно в ходе судебного заседания 21 ноября, сообщают «Известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Напомним, что дело Дарьи Треповой рассматривается в эти дни на выездном заседании во 2-м Западном окружном военном суде в Петербурге.

В ходе одного из предыдущих заседаний стало известно о смерти одного из потерпевших при взрыве, в результате которого также погиб военкор Владлен Татарский.

Подробнее о рассмотрении этого дела в Петербурге — в материале «Ъ» «Дарья Трепова не согласилась с прокурором».

Взрыв в петербургском кафе, расположенном на Университетской набережной Васильевского острова, произошел 2 апреля 2023 года. Там в это время проходила встреча военного корреспондента и блогера Максима Фомина, известного под псевдонимом Владлен Татарский, с подписчиками его Telegram-канала. Военкор в результате взрыва погиб, 52 человека получили ранения. По версии следствия, Дарья Трепова принесла на встречу статуэтку, начиненную взрывчаткой, и вручила ее блогеру. Статуэтка взорвалась.

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