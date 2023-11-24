Суд продлил Дарье Треповой срок содержания под стражей до 18 апреля

Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге 24 ноября продлил Дарье Треповой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) меру пресечения в виде нахождения под стражей до 18 апреля 2024 года. Девушка обвиняется в совершении теракта в кафе на Университетской набережной, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сторона защиты можно обжаловать решение суда в течение трех дней с момента оглашения. Продлить Треповой время заключения под стражей на полгода требовал прокурор.

Также в ходе слушаний в пятницу к обвиняемой были поданы три иска от пострадавших в теракте на общую сумму 6,5 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что дело Треповой в эти дни рассматривается на выездном заседании в Петербурге. Судья предупредил, что «процесс будет идти днями или даже неделями».

Подробнее о рассмотрении этого дела в Петербурге — в материале «Ъ» «Дарья Трепова не согласилась с прокурором».

Взрыв в петербургском кафе, расположенном на Университетской набережной Васильевского острова, произошел 2 апреля 2023 года. Там в это время проходила встреча военного корреспондента и блогера Максима Фомина, известного под псевдонимом Владлен Татарский, с подписчиками его Telegram-канала. Военкор в результате взрыва погиб, 52 человека получили ранения. По версии следствия, Дарья Трепова принесла на встречу статуэтку, начиненную взрывчаткой, и вручила ее блогеру. Статуэтка взорвалась.

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