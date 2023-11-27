Около 1,9 млн жителей России остались без света из-за шторма

По состоянию на 10:00 мск около 1,9 млн жителей российских регионов остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий, сообщило Минэнерго. Среди пострадавших регионов — Крым, Дагестан, Краснодарский край, Донецкая и Луганская народные республики, Ростовская, Запорожская и Херсонская области.

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«Энергетики работают в усиленном режиме. Суммарно к аварийно-восстановительным работам привлечены 680 бригад (более 2,1 тыс. чел., 783 единицы специальной техники)»,— сообщило Минэнерго. В ведомстве уточнили, что работы по восстановление электроснабжения затруднены последствиями непогоды.

В ночь на 27 ноября в ряде российских регионов резко ухудшилась погода. Сильные порывы ветра скоростью до 30 м/с повалили деревья и повредили крыши зданий. В Крыму объявлен режим ЧС. В Краснодарском крае есть угроза затопления. Сообщалось о минимум двух погибших и десятках пострадавших из-за шторма. В севастопольском аквариуме погибли 800 животных.

Милена Костерева