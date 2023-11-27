В Сочи во время шторма погиб моряк

В результате шторма в Сочи погиб один человек, сообщил оперштаб Краснодарского края. «РИА Новости» со ссылкой на источник пишут, что речь идет о члене экипажа судна Kavkaz 1, которое находилось в Керченском проливе. По информации агентства, еще один человек пострадал в порту Тамани.

«Погиб член экипажа Kavkaz 1. У него была травма тазобедренного сустава. Судно находилось в Керченском проливе под флагом Мальты. Второй пострадавший - механик с судна GAIA I, которое находилось в порту Тамани под флагом Панамы. Мужчине оторвало судовой дверью два пальца руки»,— приводит «РИА Новости» слова собеседника.

Вечером 26 ноября на Кубань и Крым обрушились шторм и ураган. Из-за непогоды около 500 тыс. жителей Крыма остались без электричества. Сообщалось об одном погибшем мужчине (его смыло в море во время прогулки по набережной под Судаком), еще несколько пострадали. На полуострове объявлен режим ЧС. Шторм затронул и Краснодарский край. В Анапе и Адлере повалены деревья, аэропорт не смог принять десять рейсов, есть угроза затопления.

Подробнее — в материале Ъ.

Милена Костерева