«Мы вступаем в новую эру развития спорта»

Большой международный спортивный турнир под название «Игры будущего» пройдет в Казани в 2024 году. Соревнование будет проходить в необычном формате. Участникам предстоит сначала помериться силами в компьютерной игре, а затем на реальной спортивной площадке. Что представляет собой концепция фиджитал? И каковы перспективы подобного формата? Эти и другие вопросы спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил с президентом букмекерской компании «Лига Ставок» Юрием Красовским и руководителем «Игр будущего» Игорем Столяровым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров и президент «Лиги Ставок» Юрий Красовский.

Фото: Пресс-служба «Лиги ставок» Руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров и президент «Лиги Ставок» Юрий Красовский.

Фото: Пресс-служба «Лиги ставок»

Владимир Осипов: Юрий Васильевич, формат фиджитал — история совершенно новая. И он сразу будет реализован в таком мегапроекте, как «Игры будущего». Насколько масштабное распространение он может получить?

Юрий Красовский: Мы очень гордимся тем, что являемся участниками данного проекта. Сейчас, когда спорт политизирован, такой формат новый в принципе для всего мира. И мы очень рады, что Россия раньше всех реализует этот проект. Масштаб огромный, и успех гарантирован.

В.О.: Игорь Юрьевич, вы возглавляете турнир, подобного которому в России еще не было. «Игры будущего» сразу стали серьезным госпроектом, что немаловажно. С такой поддержкой нужен ли турниру дополнительный пиар?

Игорь Столяров: Когда мы делали Олимпиаду, я говорил, что подобного рода международные мероприятия без господдержки невозможны — так устроена страна, экономика, система управления. Это помогает нам, и мы должны этим гордиться. Мы очень хорошо организуем большие, масштабные международные мероприятия. Например, та же Олимпиада в Сочи в 2014 году, FIFA-2018, чемпионаты мира по плаванию и так далее. У нас хорошо это получается делать при поддержке государства.

В определенный момент государство обратило на нас особое внимание по понятным причинам. Из классических международных соревнований нас исключили, начали это делать задолго до февраля 2022 года. И мы придумали что-то свое. А когда государство на нас посмотрело более пристально, оно поняло, что это международное событие может быть в том числе нашим ассиметричным и умным ответом на то, что нас забанили во всех остальных международных соревнованиях. И мы приглашаем теперь все страны приехать к нам и насладиться и татарским гостеприимством, и новой сборкой дисциплин, которых не существовало ранее в природе.

В.О.: Юрий Васильевич, свое партнерство с этим проектом вы называете ставкой на будущее. Что в данном случае подразумевается под будущим?

Ю.К.: Я немного не соглашусь с тем, что этот проект — это ассиметричный ответ. Это благородный ответ на те действия, которые предпринимают по отношению к российскому спорту. Действительно, мы приглашаем все страны принять участие в нем. И, на мой взгляд, будущее в том, чтобы спорт был не политизирован. Этот спортивный механизм как раз перезапустил Пьер де Кубертен, он восстановил олимпийское движение под лозунгом «О спорт, ты — мир!» И это очень важно, потому что, если молодые ребята находят себя в спорте, это еще одна жизнь, жизнь, которая учит дисциплине в хорошем смысле слова, организованности. И, естественно, государство должно заботиться о будущих поколениях.

Второй не менее важный аспект — это новый вид спорта, который включает в себя киберспорт, который, в свою очередь, растет семимильными шагами. Я, например, пять-семь лет назад не очень верил, что киберспорт достигнет таких высот. А он сегодня занимает большую долю оборота в том числе в нашей отрасли. И киберспорт, который любит молодое поколение, соединяется с реальным спортом. И это прекрасно, в этом будущее, это своего рода точка входа в большой спорт.

В.О.: Формат фиджитал больше конкурирует с традиционным спортом или с киберспортом?

И.С.: Конечно, происходит перетекание аудитории из этих сегментов. Есть люди, которые топят за фиджитал, некоторые переходят из кибера, некоторые — из классических видов спорта. Многие киберспортсмены как раз говорят, мол, это та самая идея, которую мы заслужили, нам нужно в физическом плане немножко потренироваться. Потому что профессиональные геймеры понимают, что для того, чтобы быть в топе, обязательно нужно быть в хорошей форме.

Мы общались с разными командами, например, Team Spirit, Virtus.pro. У них часть тренировок направлена именно на физическую подготовку, а нам показывают, допустим, финал киберспортивного матча, где они стучат по клавишам или джойстиками управляют, и не показывают весь цикл тренировок. К сожалению, ролевые модели перекошены немножко. Люди видят, что киберспортсмены только сидят за компьютерами, но это не так. Если вы хотите получить топовых спортсменов и достичь каких-то высот в этом, то физические тренировки — неотъемлемая часть тренировочного процесса. Просто мы о нем начали рассказывать и проводить профессиональные соревнования.

Есть очень много профессиональных спортсменов, которые сделали карьеру в футболе, в хоккее, в скейтборде и так далее. Из-за травм или из-за возраста они заканчивают ее быстрее. И они начинают наблюдать за фиджитал-спортом — для них это возможность продолжить профессиональную карьеру в цифре. Например, известный футболист Роналдинью создал свою киберспортивную команду в Бразилии, которая называется R10. Скорее всего, он приедет на «Игры будущего». Вот конкретный показательный пример фиджитала. Он тренирует их, учит, как играть в футбол.

В.О.: Мы говорили о том, что «Игры будущего» стали госпроектом. И, получается, «Лига Ставок» оказывает содействие правительству страны. Не совсем классическое спонсорство. Что это — GR, социальная ответственность? Как вы классифицируете партнерство с турниром?

Ю.К.: О том, что в настоящее время букмекерская отрасль оказывает существенную финансовую поддержку национальному спорту, знает вся страна. Поддержка происходит с 2017 года в виде целевых отчислений на развитие национального детского олимпийского спорта и массового спорта. И мы этим гордимся. Что же касается проекта «Игры будущего», на самом деле речь идет о здоровой нации, о красивом спорте. Конечно, здесь есть и коммерческая составляющая, мы на этом зарабатываем. Если спорт будет некрасивым, или его будет мало, наша отрасль будет стагнировать.

И я бы хотел вернуться к вопросу о том, с кем конкурируют «Игры будущего». На мой взгляд, здесь нет конкуренции, а, наоборот, идет развитие и прогресс. Мы вступаем в новую эру развития спорта, где соединяются именно компьютерные игры и физический спорт. И это прекрасно, что это что-то новое исходит от нашей страны. И мы видим, насколько другие страны заинтересованы в участии в «Играх будущего», они присоединяются к нам. Поэтому это не конкуренция, а прогресс.

В.О.: Юрий Васильевич, не могу не спросить про капсулу времени. Было объявлено, что «Лига Ставок» ее придумала, это послание в будущее от известных спортсменов, амбассадоров «Лиги». Что в ней содержится и где она будет храниться?

Ю.К.: Капсула будет храниться в Казани, ее можно будет вскрыть через 10 лет. Это тоже неотъемлемая часть развития нашего общества, традиции, которые мы перенимаем у наших родителей, у предыдущих поколений, это послание будущим поколениям. Что именно находится в капсуле, конечно, я не могу озвучить, тогда это будет неинтересно.

В.О.: И в заключение хочу спросить про роуд-шоу, которое предваряет «Игры будущего». Игорь Юрьевич, как выбирали маршрут по России?

И.С.: Конечно, мы не могли обделить вниманием Казань. В целом там восемь городов-миллионников, Поволжский федеральный округ. Маршрут логично построен. Роуд-шоу стартовало на ВДНХ, а 1 декабря оно должно приехать на Байконур. Красиво проедет через практически все Поволжье, включая Оренбург, Ульяновск. Они уже проехали Нижний Новгород, сейчас где-то на пути к Ульяновску, Саратову, Самаре, Уфе и так далее.

Роуд-шоу — классная история, действительно эстафета олимпийского огня, но мы попытались ее забрендировать по-новому — все-таки космосом заканчиваем это хорошее шоу. Надеюсь, что 1 декабря мы взлетим с главным трофеем, который будет в грузовом отсеке «Протона». У любого большого спортивного меропориятия есть какое-то свое знаковое предигровое событие, и вот это наш разгорев. При этом я хочу отметить, что мы очень здорово следим за тем, чтобы это не выплескивалось в какие-то совершенно неразумные траты денег. Мне кажется, это роуд-шоу должно войти в историю как некое красочное мероприятие, но в рамках разумных бюджетов.