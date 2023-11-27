«Хамас» предложил продлять перемирие на день в обмен на 10 заложников

Представитель движения «Хамас» в Ливане Усама Хамдан заявил, что продленное соглашение в секторе Газе может действовать по схеме один день перемирия — освобождение десяти новых заложников. По его словам, сложность заключается в том, что не всех заложников просто найти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ibraheem Abu Mustafa, Reuters Фото: Ibraheem Abu Mustafa, Reuters

«Если "Хамас " или ''Бригады Аль-Кассама" найдут других задержанных, перемирие будет продлеваться на день за каждых десять из заложников»,— сообщил представитель «Хамаса» ливанскому телеканалу LBCI.

Он также отметил, что, поскольку возможности найти всех заложников нет, продление перемирия будет зависеть от количества имеющихся пленных.

Соглашение о перемирии в секторе Газа в обмен на освобождение заложников начало действовать 24 ноября. Вчера, 27 ноября, «Хамас» освободил третью группу пленных. Как сообщает CNN, Израиль уже получил список четвертой группы заложников, подлежащих освобождению.

Согласно условиям сделки, прекращение огня продлится максимум десять дней. За это время в два этапа могут освободить до 100 израильских заложников в обмен на 300 палестинских заключенных. Всего у «Хамаса» было более 200 заложников.

Ранее сегодня, 27 ноября, в разговоре с президентом США Джо Байденом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам переговоров позитивно оценил возможность продления сделки с «Хамасом» о гуманитарной паузе.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Израиль и "Хамас" совершили обменный маневр».

Анастасия Ларина