СПБ Биржа запретила подачу заявок по ценным бумагам в четырех валютах

СПБ Биржа установила запрет на подачу заявок по ценным бумагам в долларах США, евро, гонконгских долларах и юанях. Ограничения вступают в силу сегодня, 27 ноября, следует из уведомления на сайте торговой площадки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Запрет на подачу заявок по ценным бумагам в указанных валютах действует в следующих режимах торгов:

в режиме переговорных сделок с кодами расчетов Т1, Т2;

в режиме торгов «адресное репо с центральным контрагентом» с кодами расчетов Т0Т2, Т1Т2;

в режиме торгов «безадресное репо с центральным контрагентом» с кодом расчетов Т1Т2.

Со 2 ноября в отношении СПБ Биржи введены санкции США. После внесения в санкционный список торговая площадка приостановила торговлю иностранными ценными бумагами. С 3 ноября сделки на торговой площадке возможны только с некоторыми российскими ценными бумагами и акциями самой биржи. Сегодня, 27 ноября, Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление о признании ПАО «СПБ Биржа» банкротом. Представители торговой площадки утверждают, что признаков банкротства нет.

О ситуации с биржей — в материале «СПБ Биржа расчет окончила».