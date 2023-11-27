Дерипаска: российский газ вернется в Европу на очень жестких условиях

Российский миллиардер Олег Дерипаска предположил, что поставки газа из России в Европу возобновятся только после выплаты компенсаций за санкции и уничтоженный «Северный поток». К возобновлению покупок российского газа, по его словам, европейских политиков вынудит долгий переход на зеленую энергетику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Дерипаска

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Олег Дерипаска

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Условия в этот раз будут достаточно жесткие: возврат денег ЦБ, компенсация за взорванный "Северный поток", компенсация русскому бизнесу санкционных потерь и так далее» — так в своем Telegram-канале Олег Дерипаска отреагировал на новость, что Европарламент согласовал включение атомной промышленности в перечень отраслей зеленой энергетики.

Бизнесмен считает, что отсутствие российского газа на европейском рынке заставляет западные страны делать упор на развитие атомной энергетики, однако этот процесс может занять десятилетия.

Поставки газа из России в период перехода на атомные источники энергии, по словам бизнесмена, для стран Европы выгоднее, чем «покупка ненужного оружия на триллионы евро» и потеря «столь сладкого российского рынка». На этом этапе, как написал господин Дерипаска, Евросоюз будет настаивать на прекращении конфликта на территории Украины и начнет договариваться о поставках газа с «Газпромом».

Глава «Газпрома» Алексей Миллер 11 ноября сообщил, что большинство стран Евросоюза продолжают получать газ из России, в том числе по установленным ранее договоренностям. По данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, уровень заполнения хранилищ газа в Европе в октябре обновил исторический максимум и составил 98,7%.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Остаемся зимовать».

Петр Бузлаев