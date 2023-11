В Аденском заливе захвачено судно с гражданами России на борту

В Аденском заливе неизвестные захватили танкер компании Zodiac Maritime, которая входит в Zodiac Group израильского бизнесмена Эяля Офера. Об этом сообщили Associated Press (AP) и The Times of Israel.

Кто именно захватил судно, неизвестно, ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее. В Zodiac уточнили, что среди 22 членов экипажа танкера — граждане Турции, России, Вьетнама, Болгарии, Индии, Грузии и Филиппин.

Неназванный американский чиновник сообщил AP, что военные США в регионе в курсе произошедшего и следят за ситуацией. Частная охранная компания Ambrey сообщила, что ВМС США призвали суда держаться подальше от этого района.

19 ноября вооруженные силы Йемена, подконтрольные группировке хуситов, сообщили, что намерены атаковать любые израильские суда в Красном море. Вслед за этим йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) захватило грузовое судно Galaxy Leader в Красном море. При этом на борту судна не было израильтян.

Лусине Баласян