Половина украинских беженцев хочет остаться в Дании по окончании конфликта

Почти половина (49,5%) украинских беженцев хотят остаться в Дании даже после окончания военного конфликта с Россией. Об этом сообщает датская телерадиокомпания Danmarks Radio со ссылкой на результаты опроса, проведенного Копенгагенским университетом.

В опросе не уточняется, почему украинцы не хотят возвращаться на родину. Как считает авторы исследования Карен-Инге Карстофт, это может быть связано с тем, что многие из попавших в Данию жителей Украины уже успели наладить в стране новую жизнь.

«Мы видим, что это группа, которая хорошо обосновалась в обществе. Многие работают, многие дети ходят в школу и так далее»,— пояснила госпожа Карстофт.

На август 2023 года всего в Дании было зарегистрировано 38 638 украинцев, которые получил вид на жительство. Из них 25 681

взрослые. Опрос был проведен среди 18 389 взрослых украинцев, которые переехали в королевство в период с 24 февраля 2022 года по 1 февраля 2023 года. В нем приняли участие 6993 человека.

В сентябре Bloomberg со ссылкой на исследование киевского Центра экономической стратегии сообщало, что около 3,3 млн беженцев из Украины — 8% населения страны — могут никогда не вернуться домой. По данным агентства, после начала военного конфликта 6,7 млн украинцев уехали в Европу. В октябре Норвегия ввела выплаты по 17,5 тыс. норвежских крон (€1,5 тыс.) для украинских беженцев за возвращение на родину. Ирландия рассматривает отмену бесплатного проживания для украинцев.

Лаура Кеффер