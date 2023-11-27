«РИА Новости»: делегация Турции посетит Петербург для обсуждения газового хаба в декабре

Визит турецкой делегации в Санкт-Петербург для обсуждения газового хаба состоится в первой половине декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в Анкаре. Визит на прошлой неделе анонсировал вице-премьер Александр Новак, не назвав его сроки. Он говорил, что делегация Турции ознакомится с наработками по «дорожной карте» проекта.

«Да, такая идея действительно есть. Мы изъявили такое намерение в переговорах с нашими российскими коллегами. Пока идет согласование, но предварительно, это будет первая половина декабря»,— рассказал неназванный собеседник агентства. Предполагаемая дата визита не приводятся.

С идеей строительства газового хаба между Россией и Турцией выступил президент Владимир Путин в октябре 2022 года. Он считает, что благодаря проекту можно перенаправить утраченный объем транзита через газопровод «Северный поток», который был подорван. 4 сентября 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с господином Путиным заявил, что на повестке по проекту хаба стоит учреждение совместной рабочей группы.

О строительстве газового центра в Турции читайте в материале «Ъ» «Хаб на ухабе».

Лаура Кеффер