В Якутии возбудили уголовное дело после ЧП на руднике

В Якутии после выброса метана на руднике АЛРОСА в Мирнинском районе возбудили дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть трех лиц), сообщает Следственный комитет РФ (СКР). В результате ЧП погибли три человека, двое пострадали.

По данным СКР, выброс метана случился при выполнении работ по восстановлению вентиляции. В ведомстве добавили, что «количество пострадавших устанавливается».

По данным регионального управления МЧС, на руднике находилось 248 человек. Для ликвидации последствий ЧП было привлечено 49 человек и 10 единиц техники. Прокуратура Якутии также организовала проверку.

В региональном Минздраве уточнили, что один из пострадавших был прооперирован и находится в реанимации, его состояние тяжелое. Состояние второго оценивается как стабильно тяжелое.

Инцидент произошел сегодня, 27 ноября, на руднике в городе Удачный Мирнинского района. По данным АЛРОСА, газовая обстановка на руднике сейчас в пределах нормы. Компания пообещала оказаться помощь семьям погибших.

Лаура Кеффер