Депутат горсовета Красноярска стал и.о. координатора московского отделения ЛДПР

Исполняющим обязанности координатора московского отделения ЛДПР назначен депутат Красноярского горсовета Роман Крастелев, сообщает «Ъ». Он сменил на этом посту Дмитрия Кошлакова-Крестовского, который ушел по собственному желанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Крастелев

Фото: Красноярский городской совет депутатов Роман Крастелев

Фото: Красноярский городской совет депутатов

«Следующей осенью предстоят выборы в Мосгордуму, а значит, необходимо укрепить отделение опытными «полевыми» работниками, прошедшими выборный виток в этом году. В данном случае мы уверены, что новый подход к организации управления повысит эффективность работы регионального отделения. Решение о назначении Романа Крастелева «основано среди прочего на итогах выборов 2023 года, где команда Красноярского регионального отделения показала очень достойный результат»,– сказали в пресс-службе ЛДПР.

В парламенте Красноярска 18 депутатов избираются в одномандатных округах, 18 — по партспискам. Во всех одномандатных округах в сентябре 2023-го победили единороссы. При голосовании за партийные списки ЛДПР набрала 19,75%, заняв второе место (первое у «Единой России» – 44,02%).



Роман Крастелев был избран в горсовет по списку ЛДПР в сентябре 2023 года, выдвигался на пост спикера. Однако уступил Наталии Фирюлиной («Единая Россия»), был помощником главы фракции ЛДПР в красноярском заксобрании Александра Глискова, которого арестовали в ноябре по подозрению в получении взятки. Окончательное решение по кандидатуре Романа Крастелева примет городская конференция ЛДПР в конце декабря.

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Анна Егорова