Суд отказал в освобождении из СИЗО депутата заксобрания Александра Глискова

Красноярский краевой суд в апелляционной инстанции оставил без изменений меру пресечения депутату заксобрания края Александру Глискову, сообщает пресс-служба суда Красноярского края.

Господина Глискова поместили под стражу на два месяца до 31 декабря 2023 года. Его подозревают в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, максимальное наказание — 15 лет лишения свободы).

В начале ноября защита Александра Глискова обжаловала его арест. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказала его адвокат Марина Васильева. По ее словам, в апелляционной жалобе в краевой суд защита просила избрать ему более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Депутат был задержан 1 ноября по уголовному делу о коррупции. В 2016-2017 годах, по версии СКР, подозреваемый якобы получил взятку от руководителя госпредприятия Красноярска за «сохранение тем занимаемой должности, последующее покровительство по службе и создание благоприятных условий для деятельности компании». В деле отмечается, что депутат угрожал увольнением. Какие у него были для этого возможности, следователи не уточняют.

Сам Александр Глисков считает свое дело «сфабрикованным» и «политическим».

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Александр Киселев