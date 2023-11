ВМС США помогли обеспечить безопасность захваченного судна в Аденском заливе

Военно-морские силы США отреагировали на сигнал бедствия с захваченного танкера в Аденском заливе, сообщили источники Reuters. Военные убедились, что судно находится «в безопасности» и что оно «свободно». На танкере могут находиться россияне.

На сигнал бедствия с танкера Central Park отреагировал эсминец USS Mason. Как утверждает источник агентства, он «помог обеспечить безопасность» судна.

Танкер был захвачен неизвестными в Аденском заливе 26 ноября. По данным Associated Press и The Times of Israel, судно принадлежит компании Zodiac Maritime, которая входит в Zodiac Group израильского бизнесмена Эяля Офера. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее. По данным Reuters, на борту находится груз с фосфорной кислотой. В состав экипажа входят 22 гражданина Турции, России, Вьетнама, Болгарии, Индии, Грузии и Филиппин.

19 ноября вооруженные силы Йемена, подконтрольные группировке хуситов, сообщили, что намерены атаковать любые израильские суда в Красном море. Вслед за этим йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) захватило грузовое судно Galaxy Leader в Красном море. При этом на борту судна не было израильтян.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «Хуситы переквалифицировались в пиратов».

Леонид Уварчев