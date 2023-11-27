Банкиры не признали случай страховым

Финансисты и страховщики критикуют законопроект, который должен регламентировать выплаты задолженности по кредиту за счет страховки в случае смерти заемщика. В предложенном виде новые нормы невыполнимы: кредитор не имеет информации о наступлении страхового случая, страховщики же не обязаны, а также не всегда могут уведомлять банки. Сделать это может заемщик или его наследники, но поступают они так далеко не всегда. Однако проблема существует, по данным правозащитников, 10–15% всех жалоб на банки приходится на случаи, когда заемщиков или их наследников заставляли погашать кредит из собственных средств при наличии страховки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Думу заключение на законопроект (готовится ко второму чтению), регламентирующий погашение потребкредита за счет страховки. В пояснительной записке к нему отмечается, что банки зачастую требуют погашения долга в случае смерти заемщика с его наследников за счет собственных средств, а не страховки, о которой они могут не знать. Проект закона предполагает, что банк не сможет осуществлять взыскание по договору потребкредита до предъявления соответствующего требования страховщику.

В письме НСФР говорится, что банк может не располагать сведениями о наступлении страхового случая. Как пояснил “Ъ” глава НСФР Андрей Емелин, сведения о факте обращения заемщика за оказанием медицинской помощи, о состоянии его здоровья и диагнозе составляют врачебную тайну. «Предоставление страховщиком необходимых документов, подтверждающих наступление страхового случая, будет вступать в противоречие с законом»,— говорит он. В результате, по его словам, требование банка к страховой компании о выплате возмещения будет зависеть только от застрахованного лица или его наследников, от которых должна быть получена не только информация о наступлении страхового случая, но и подтверждающие это документы.

При этом, уточняет Андрей Емелин, на практике встречаются случаи, когда страховое возмещение направляется на банковский счет заемщика, несмотря на то что выгодоприобретателем по договору страхования выступает кредитор. Далее заемщик или его наследники могут направить эти средства на любые цели. НСФР предлагает записать в законе норму, по которой банк при поступлении на счет заемщика средств от страховой компании должен в течение пяти дней направить их на погашение задолженности без согласия должника. Последний не вправе в этот период распоряжаться средствами.

В то же время вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков считает, что такие проблемы необходимо решать не через поправки к закону, а с помощью нормативных актов ЦБ, который является регулятором и для банков, и для страховщиков.

Руководитель юридической дирекции «Совкомбанк страхование» Игорь Дячишин также не видит необходимости в принятии рассматриваемого законопроекта. «Нам он представляется избыточным, на практика выплачиваемое возмещение в банкостраховых продуктах в 99% идет на погашение заемных обязательств»,— уверен он.

Тем не менее, по данным проекта «Народного фронта» «За права заемщиков», 10–15% всех жалоб на банки приходится на случаи, когда заемщиков и их наследников заставляют погашать кредит из собственных средств при наличии страхового полиса после наступления страхового случая.

Сами страховщики уверяют, что с выплатами банкам по договорам с заемщиками проблем не возникает. Во Всероссийском союзе страховщиков отмечают, что сложности в основном бывают связаны с двумя ситуациями: когда страховщик, наследники и кредитная организация не могут получить документы о страховом случае и когда в течение длительного времени нет возможности установить наследника.

Между тем, уточняют в СК «Согласие», у страховщика нет обязанности извещать банк о страховом случае с заемщиком. Напротив, утверждают в компании, если выгодоприобретателем является банк, то именно банк обязан известить страховщика о событии, «имеющем признаки страхового случая».

Максим Буйлов, Юлия Пославская