«РИА Новости»: Матвиенко призвала сенаторов отделять свое мнение от позиции Совфеда

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко на заседании палаты 22 ноября призвала сенаторов при публичных заявлениях разграничивать свое личное мнение и официальную позицию Совфеда. Как сообщил «РИА Новости» источник в Совете федерации, речь шла в том числе о сенаторе от Челябинской области Маргарите Павловой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентина Матвиенко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Валентина Матвиенко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

13 ноября в интервью «Царьграду» Маргарита Павлова заявила о необходимости перестать ориентировать девушек на получение высшего образования, поскольку в результате «поколение 40-летних несчастных женщин» не знает, «что такое домашний очаг». При этом стремление решать демографическую проблему при помощи экономических инструментов она назвала «ложным путем».

Позднее Валентина Матвиенко, по словам источника «РИА Новости», заявила, что сенаторы могут высказываться по разным вопросам, но уточнять, что это их личное мнение. «Потому что в данном случае позиция одного сенатора ложится тенью на Совет федерации, который с этой позицией не согласен»,— процитировал собеседник агентства госпожу Матвиенко.

9 ноября в Совете федерации прошло слушание по демографическим вопросам. Валентина Матвиенко во время слушания назвала поддержку рождаемости и материнства приоритетами государственной политики. Решать проблемы демографии, заявила она, необходимо принятием мер для поддержки семей.

Подробнее о слушании — в публикации «Ъ» «Рожать не вредно».

Лусине Баласян